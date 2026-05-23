Thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Iran

Các nhà ngoại giao và truyền thông quốc tế đến một địa điểm bị phá huỷ trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran (Iran) vào tháng 4-2026. Ảnh: XINHUA

Tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan và là nhà trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã lên đường đến Tehran. Dự kiến, ông Munir sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi cũng đang tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp tại Tehran để thảo luận các đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel. Cùng lúc đó, một nhóm đàm phán của Qatar đã đến Tehran để giúp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có một số tiến triển nhỏ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, sức ép quốc tế đối với Tehran vẫn gia tăng, khi Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Iran và những cá nhân khác chịu trách nhiệm về việc phong tỏa eo biển Hormuz.



PHƯƠNG NAM