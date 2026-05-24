Nâng tầm cạnh tranh du lịch bằng trí tuệ nhân tạo

Tổ chức du lịch Hàn Quốc (KTO) vừa công bố mục tiêu thu hút 30 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu của chính phủ, thông qua việc ứng dụng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Phát biểu tại diễn đàn do KTO tổ chức ở Seoul, Chủ tịch KTO Park Sung hyeuck nhấn mạnh, dữ liệu chính xác, kịp thời và năng lực phân tích thị trường là công cụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng du lịch, nhất là khi xu hướng du lịch tự túc ngày càng tăng. KTO đã ra mắt báo cáo quý mới “Du lịch Hàn Quốc hiện nay”, kết hợp dữ liệu tiêu dùng, viễn thông và mạng xã hội từ 26 quốc gia để phân tích xu hướng du khách quốc tế.

Khách du lịch tham quan làng Bukchon Hanok ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Ấn phẩm đầu tiên cho thấy nữ du khách nước ngoài ở độ tuổi 20-30 đang dẫn dắt xu hướng du lịch tới Hàn Quốc, với sự quan tâm lớn đến đời sống thường nhật, hoạt động văn hóa và các quán cà phê nổi tiếng tại Seoul. KTO cũng nâng cấp “Phòng thí nghiệm dữ liệu du lịch Hàn Quốc” bằng chức năng tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng AI, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành tiếp cận dữ liệu gốc và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp hơn.

Ở cấp độ địa phương, chính quyền thành phố Seoul đã thiết lập “30 điểm đến Seoul”, được trang bị các bảng hướng dẫn tích hợp AI nhằm cung cấp thông tin đa ngôn ngữ về các tour du lịch thông qua mã QR thuận tiện.

Sự nhạy bén về công nghệ và chiến lược tiếp thị số hóa đã mang lại tín hiệu tăng trưởng tích cực cho du lịch Hàn Quốc. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này trong quý 1 năm nay tăng hơn 22% so với cùng kỳ, bất chấp bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Kết quả này còn được hỗ trợ bởi chính sách mở rộng cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần, gồm visa 5 năm và 10 năm, cho công dân một số đô thị lớn thuộc 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Philippines.

Đỉnh điểm tăng trưởng được ghi nhận trong tháng 4-2026, khi lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt hơn 2 triệu lượt, nâng tổng số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm nay lên mức cao kỷ lục - 6,8 triệu lượt. Đà bùng nổ này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ làn sóng người hâm mộ khổng lồ đổ về Seoul để chào đón màn tái xuất của nhóm nhạc toàn cầu BTS sau 4 năm. Xét theo thị trường, du khách Trung Quốc dẫn đầu với 574.283 lượt, tiếp theo là Nhật Bản với 304.053 lượt, vùng lãnh thổ Đài Loan với 192.854 lượt, và Hồng Công (Trung Quốc) với 70.802 lượt.

Thủ đô Seoul tiếp tục là tâm điểm của dòng khách yêu thích văn hóa thần tượng. Những khu vực như Hongdae hay Gangnam, vốn gắn chặt với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế. Nhiều công ty lữ hành đã nhanh chóng xây dựng các tour chuyên đề K-pop, đưa khách tham quan trụ sở công ty giải trí, phim trường, quán cà phê thần tượng hoặc những địa điểm thường xuất hiện trong các MV (video ca nhạc) và chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, các cửa hàng lưu niệm, quán cà phê chủ đề và không gian giao lưu dành cho cộng đồng người hâm mộ quốc tế cũng có doanh thu lớn.

Không chỉ Seoul, nhiều địa phương khác của Hàn Quốc cũng hưởng lợi lớn từ làn sóng Hallyu. Đảo Jeju thu hút đông đảo du khách nhờ những khung cảnh lãng mạn xuất hiện trong các MV ca nhạc và phim ảnh, trong khi thành phố cảng Busan ngày càng nhộn nhịp vào mùa lễ hội văn hóa và các sự kiện âm nhạc lớn.

PHƯƠNG NAM