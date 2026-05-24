Mỹ: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam

Ngày 23-5 (giờ địa phương), ông Gavin Newsom, Thống đốc bang California của Mỹ, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam sau vụ rò rỉ hóa chất độc hại tại cơ sở hàng không vũ trụ GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, khiến hơn 50.000 người phải sơ tán.

Xe cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ rò rỉ hóa chất ở thành phố Garden Grove, thuộc hạt Orange, California, Mỹ, ngày 22-5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CBS News, giới chức cứu hỏa quận Cam cho biết nhiệt độ bên trong bồn chứa hóa chất methyl methacrylate tiếp tục tăng, tạo ra tình huống “cực kỳ nguy hiểm”. Chỉ huy hiện trường Craig Covey cho biết, nhiệt độ trong bồn tăng từ khoảng 25°C lên 32,2°C trong ngày 23-5. Nguyên nhân vụ rò rỉ vẫn chưa được xác định và chưa ghi nhận thương vong.

Ông Covey cho biết tình hình vẫn rất nghiêm trọng, với nguy cơ bồn chứa vỡ làm tràn khoảng 26m³ hóa chất độc hại hoặc phát nổ dây chuyền sang các bồn nhiên liệu, hóa chất lân cận. Lực lượng chức năng đang tham khảo ý kiến chuyên gia trên khắp nước Mỹ để tìm cách ngăn thảm họa.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục dùng máy bay không người lái giám sát nhiệt độ các bồn chứa mỗi 10 phút một lần và duy trì hệ thống làm mát.

Công ty GKN Aerospace đã gửi lời xin lỗi tới cư dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, khẳng định đang phối hợp với lực lượng khẩn cấp xử lý tình huống an toàn nhất có thể.

Lệnh sơ tán được mở rộng trong bán kính khoảng 1,7 km quanh khu công nghiệp, ảnh hưởng nhiều khu vực thuộc Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park và Westminster. Hàng loạt trường học phải tuyên bố đóng cửa vô thời hạn.

KHÁNH MINH