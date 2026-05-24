Nga đáp trả vụ Ukraine tấn công trường học

Rạng sáng 24-5 (giờ địa phương), quân đội Ukraine cho biết một "cuộc tấn công tên lửa đạn đạo hàng loạt" đã dội xuống thủ đô Kiev.

Tìm kiếm nạn nhân trong vụ Ukraine tấn công ký túc xá ở Lugansk. Ảnh: TASS

Thông tin từ CNN, ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết thủ đô Ukraine đang hứng chịu “cuộc tấn công đạn đạo quy mô lớn” và kêu gọi người dân trú ẩn. Theo Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko, nhiều khu vực ghi nhận thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đáp trả vụ tấn công mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện, coi đó là “hành động khủng bố”, với việc máy bay không người lái tấn công ký túc xá một trường cao đẳng tại thị trấn Starobilsk ở Lugansk hôm 23-5.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết số trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên đã tăng lên 21 người.

