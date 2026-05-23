Tổng thống Nga ra lệnh đáp trả sau vụ tấn công trường học Lugansk

Theo kênh truyền hình Russia Today, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Ukraine cố tình tấn công trường học ở tỉnh Lugansk sáng 22-5 và yêu cầu quân đội Nga chuẩn bị các biện pháp đáp trả.

Hiện trường vụ tấn công trường học ở tỉnh Lugansk. Ảnh: MINISTRY OF EMERGENCY STITUATIONS OF RUSSIA IN THE LPR

Theo Tổng thống Vladimir Putin, ít nhất 39 người bị thương và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ông Vladimir Putin loại trừ khả năng trường học bị tấn công nhầm.

Tổng thống Nga cho biết phía Ukraine đã sử dụng tổng cộng 16 máy bay không người lái để oanh tạc liên tục vào cùng một địa điểm qua 3 đợt tấn công khác nhau, trong khi không hề có bất kỳ mục tiêu hay căn cứ quân sự nào nằm trong khu vực lân cận.

Đưa nạn nhân trong vụ tấn công đến bệnh viện. Ảnh: RUSSIA TODAY

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết cuộc tập kích xảy ra rạng sáng 22-5 (giờ địa phương) khi UAV đánh trúng khuôn viên Trường Cao đẳng Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Lugansk, làm sập một phần ký túc xá sinh viên. Thời điểm xảy ra vụ tấn công có 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi ở trong tòa nhà.

Đáp lại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi tuyên bố của Nga là thông tin sai lệch, nhấn mạnh đã tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình được sử dụng cho mục đích quân sự.

Starobelsk nằm cách Lugansk, thủ phủ của tỉnh Lugansk, khoảng 80km về phía Bắc. Nga đã tuyên bố sáp nhập tỉnh Lugansk ở phía Đông Ukraine vào năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

PHƯƠNG NAM