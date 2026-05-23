Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 90 người thiệt mạng

Theo Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), tính đến chiều 23-5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến 90 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ khí gas ở mỏ than tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Tai nạn diễn ra vào tối 22-5 tại mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, nơi có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Trước vụ tai nạn, nồng độ khí carbon monoxide tại khu vực này được xác định đã vượt ngưỡng an toàn.

Đây được xem là thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua. Công tác cứu hộ đang được triển khai và số thương vong tiếp tục được cập nhật.

Hiện vẫn còn 9 người mất tích. Cơ quan chức năng đã tạm giữ một người của công ty khai thác mỏ để phục vụ điều tra.

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ nổ khí gas ở mỏ than tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: CMG

Trước đó, theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai mọi nỗ lực cứu hộ nhằm tìm kiếm những người mất tích; đồng thời, điều tra toàn diện nguyên nhân vụ việc và xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Tỉnh Sơn Tây được xem là “thủ phủ than đá” của Trung Quốc, nơi sản xuất gần 1/3 tổng sản lượng than của cả nước. Dù công tác an toàn lao động đã được cải thiện trong nhiều năm gần đây, ngành khai khoáng Trung Quốc vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng do quy trình an toàn còn lỏng lẻo và sức ép sản xuất lớn.

Năm 2023, một vụ sập mỏ than lộ thiên tại khu vực Nội Mông khiến 53 người thiệt mạng. Trước đó, vụ nổ mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2009 cũng cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

PHƯƠNG NAM