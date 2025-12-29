Anh trai "Say Hi" 2025 concert sẽ tiếp tục tổ chức đêm 2 tại Hà Nội

Sau đêm concert Anh trai "Say Hi" 2025 - A merry x'mas concert, first date ever diễn ra vào 27-12, tại TPHCM, quy tụ 30 anh trai trong chuỗi 27 tiết mục đa dạng, tạo nên bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn. MC Trấn Thành công bố Anh trai "Say Hi" 2025 concert sẽ tiếp tục đêm 2, diễn ra vào 14-3-2026 tại Hà Nội.

30 Anh trai “Say Hi” cùng MC Trấn Thành và hàng ngàn khán giả tại concert TPHCM

Anh trai "Say Hi" 2025 - A merry x'mas concert, first date ever, do DatVietVAC Group Holdings tổ chức, đã thu hút lượng khán giả đông đảo, với quy mô tổ chức theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh các phần trình diễn trên sân khấu, concert còn có những hoạt động giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, cùng đồng hành và tạo nên những giá trị tinh thần tích cực dành cho giới trẻ.

Toàn bộ đêm diễn được bao phủ trong không khí giáng sinh ấm áp, kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng thị giác, các tiết mục được sắp xếp liền mạch, dẫn dắt khán giả theo từng lớp không khí của chương trình, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Đêm diễn mở màn với hai ca khúc liên quân Chill guys ngon zai và Độc nhất vô nhị - nhấn mạnh tinh thần của chương trình, đó là sự cởi mở và khả năng kết nối, hai yếu tố xuyên suốt của Anh trai “Say Hi” 2025.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Anh trai "Say Hi" 2025 - A merry x'mas concert, first date ever là sự trở lại của 6 tiết mục có khách mời nữ, với sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ Min, em xinh Orange, Lamoon, 52Hz và Mỹ Mỹ trên sân khấu.

Các thể loại Hip-hop, Pop, Rap và R&B được sắp xếp đan cài, tạo nên tổng thể cân bằng, nơi mỗi anh trai vẫn giữ được màu sắc riêng khi kết hợp cùng các khách mời nữ trên sân khấu.

Đặc biệt, tiết mục Đa nghi với sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Thy trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại sân khấu concert. Ca khúc mang màu sắc Audition quen thuộc - gợi nhớ ký ức nhạc Việt, gắn liền thế hệ 8x, 9x.

Chương trình cũng mang đến điểm nhấn công nghệ đặc biệt là hệ thống DMX Lift Table. Hệ thống này giúp đạo diễn sân khấu có thể biến sàn diễn thành một không gian động, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều sống động từ hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô, đến hình khối đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng.

Concert khép lại bằng tiết mục Forever say hi, như một lời cảm ơn gửi đến khán giả, đồng thời cũng là lời hẹn cho những hành trình tiếp theo.

Thông tin từ Ban tổ chức, Anh trai “Say Hi” 2025 concert sẽ tiếp tục diễn ra vào 14-3-2026 tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang âm nhạc cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào ngày 20-9, chương trình âm nhạc thực tế Anh trai "Say Hi” 2025 đã tiếp tục giữ vững sức hút. Sau 14 tập phát sóng, chương trình ghi nhận hơn 23 tỷ lượt nghe và xem toàn cầu trên mọi nền tảng, cùng hàng chục triệu bình luận và tương tác.

Năm 2025, Anh trai “Say Hi” chính thức giới thiệu giải thưởng Anh trai tương lai - hạng mục giải thưởng đặc biệt mang ý nghĩa hướng đến việc tìm kiếm, gửi gắm và nuôi dưỡng những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Đây là giải thưởng được sẽ tiếp tục xuất hiện thường niên trong các mùa tiếp theo của chương trình.

Giải thưởng Anh trai tương lai được trao cho những gương mặt mới không chỉ sở hữu năng lực chuyên môn, mà còn hội tụ những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ kế cận: tiên phong, cầu tiến và ý thức cống hiến nghiêm túc cho âm nhạc Việt Nam.

Tại Anh trai “Say Hi” 2025, BTC quyết định trao giải Anh trai tương lai cho anh Trai Bùi Trường Linh.

