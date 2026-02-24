Anh Tú Atus "chào sân" Bính Ngọ 2026 rộn ràng với 3 ca khúc

Không chỉ đảm nhận vai diễn Phát trong phim tết Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức góp giọng trong 3 ca khúc nhạc phim (OST), mang đến màu sắc cảm xúc đẹp đẽ.

Anh Tú Atus mở màn năm Bính Ngọ với 3 ca khúc nhạc phim

Anh Tú Atus vừa ra mắt 3 MV lyric lần lượt là: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hột quẹt và Từ ngày hôm nay. Đây đều là sáng tác của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn - diễn viên Trường Giang đặt riêng cho dự án phim Nhà ba tôi một phòng. Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến sự trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

Nhớ nhớ quên quên nói về cảm xúc của một chàng trai khi đứng giữa ranh giới “nên quên hay nên nhớ” một mối tình. Ca từ mang màu sắc hoài niệm, thể hiện sự lưỡng lự, day dứt nhưng vẫn còn rất nhiều yêu thương.

Tình yêu hột quẹt lại ẩn dụ cho tình yêu giống như chiếc hộp quẹt, có thể bùng cháy rực rỡ nhưng cũng dễ tắt nếu không được giữ gìn.

Từ ngày hôm nay lại là cột mốc mới, đánh dấu sự thay đổi của bản thân vì người mình yêu.

Anh Tú Atus hứa hẹn những dự án âm nhạc thú vị sắp tới

Anh Tú Atus chia sẻ: “Tôi mong âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật, nhớ những lời ca ý nghĩa, thanh âm đẹp đẽ”.

TIỂU TÂN