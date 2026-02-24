Thái Hòa vào vai nghi can lừa đảo tiền từ thiện trong phim mới

First look trailer bộ phim Anh Hùng hé lộ những tình tiết gây sốc, xoay quanh tài xế taxi kiêm người cha đơn thân tên Hùng (Thái Hòa thủ vai) bị cuốn vào nghi án lừa đảo hàng tỷ đồng tiền từ thiện.

Phim Anh Hùng có Thái Hòa đóng chính vừa giới thiệu đến khán giả poster và trailer đầu tiên. Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự và cái giá của những lựa chọn.

First look poster phim Anh Hùng. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Trong đó, poster gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Thái Hòa trong vai Hùng - một tài xế taxi đang bị bao vây bởi đám đông và vô số điện thoại đang chĩa về phía mình như một phiên tòa phán xét giữa đường phố. Điểm nhấn là biểu cảm bàng hoàng của Hùng như đang đối diện một khoảnh khắc lật mặt. Điều này hoàn toàn trái ngược với tựa đề bộ phim - Anh Hùng.

Thái Hòa với tạo hình trong phim Anh Hùng. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, câu tagline: “Lật mặt Anh Hùng từ thiện tiền tỷ” như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những câu chuyện lừa đảo núp bóng từ thiện gây rúng động mạng xã hội.

Trong khi đó, first look trailer hé lộ vai diễn mới hoàn toàn khác biệt của Thái Hòa - người kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Ông Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân (Phương Thanh thủ vai) đang tuổi dậy thì và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo.

Vai diễn ông Hùng đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay gã thần chết với lưỡi hái vô hình?

Nhân vật do Võ Tấn Phát thủ vai cũng được hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Ảnh: ĐPCC

First look trailer cũng hé lộ vai diễn của Võ Tấn Phát. Nhân vật Tuấn liên quan trực tiếp đến loạt sự kiện cá cược và có thể dính líu sâu đến vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ được nhắc tới trong tagline đầy cảnh giác. Nhưng mối quan hệ giữa Hùng và Tuấn đang được giấu kín.

Anh Hùng là bộ phim điện ảnh do đạo diễn Võ Thạch Thảo – người từng ghi dấu với nhiều phim truyền hình đình đám: Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ, Cô Thắm về làng…

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên: Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh, Lê Thiện, Hồng Ánh… dự kiến khởi chiếu từ ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4.

HẢI DUY