Anime ăn khách Thanh gươm diệt quỷ "càn quét" phòng vé Việt

Phần mới nhất trong series Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành - anime và manga ăn khách bậc nhất thế giới vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam đã gây cơn sốt phòng vé Việt.

Thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần (từ 15 đến 17-8) bộ phim đạt doanh thu gần 62 tỷ đồng với 621.533 vé bán ra.

Phim cũng được xếp số lượng suất chiếu cao kỷ lục 11.769, cao hơn tổng số suất chiếu của toàn bộ các phim còn lại. Tính đến 9 giờ sáng 18-8, cộng với doanh thu vé đặt trước, phim đạt doanh thu hơn 86 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé trong 3 ngày cuối tuần, từ ngày 15 đến 17-8. Nguồn: BOX OFFICE VIETNAM

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành được chuyển thể từ phần cuối của bộ manga (truyện tranh Nhật) Thanh gươm diệt quỷ.

Sự áp đảo của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành khiến cán cân phòng vé chênh lệch rõ rệt. Mặc dù vậy, Mang mẹ đi bỏ, bộ phim hợp tác Việt - Hàn vẫn duy trì được sức hút. Mặc dù chỉ được xếp 2.496 suất chiếu nhưng bộ phim vẫn đạt doanh thu gần 11 tỷ đồng với 107.125 vé bán ra. Phim hiện đạt doanh thu hơn 160 tỷ đồng.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành gây cơn sốt phòng vé Việt

Theo tiết lộ của nhà phát hành, tiếp nối thành công tại phòng vé trong nước, phim sẽ chính thức “xuất ngoại”, đến với khán giả quốc tế. Phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28-8, và tại Úc - New Zealand từ ngày 11-9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).

Trong top 5 doanh thu phim chiếu rạp tuần qua, Dính lẹo xếp ở vị trí số 3 với doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng. Conan Movie 28 vẫn duy trì sức hút với hơn 2,7 tỷ đồng.

Phim Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! những vũ công siêu cay Kasukabe dù mới chỉ có các suất chiếu sớm nhưng cũng nhanh chóng lọt top 5 với doanh thu gần 2,7 tỷ đồng. Phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 22-8.

Mưa đỏ là tác phẩm được chờ đón nhất hiện nay

Tuần này, tâm điểm phòng vé Việt là màn ra mắt của bộ phim Mưa đỏ. Bộ phim của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền thuộc đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Phim có sự tham gia của: Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Steven Nguyễn, Hạ Anh... khởi chiếu từ ngày 22-8.

Ngoài ra, phòng vé cũng chào đón các tác phẩm mới như: Chị đại cuồng sát, Anh em xương máu,...

HẢI DUY