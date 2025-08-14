Hoài Lâm tái xuất điện ảnh, kết hợp đầy hứa hẹn với Quang Tuấn

7 năm kể từ tác phẩm gần nhất - Yêu em bất chấp, Hoài Lâm mới trở lại với điện ảnh trong dự án mới nhất của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - Thiên đường máu . Anh cũng có phần kết hợp đầy hứa hẹn cùng diễn viên Quang Tuấn.

Sáng 14-8, bộ phim Thiên đường máu tổ chức lễ khai máy tại TPHCM. Đại diện nhà sản xuất Mega GS, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và ê-kíp diễn viên của bộ phim: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, NSƯT Hạnh Thúy, Bích Ngọc, Đình Hiếu, Minh Thuấn, Hoàng Yến, Hoàng Trinh, Thanh Sơn… cùng có mặt.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và dàn diễn viên Thiên đường máu tại lễ khai máy sáng 14-8. Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động với câu chuyện xoay quanh tệ nạn lừa đảo người Việt đi lao động nước ngoài. Ý tưởng được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ấp ủ từ cách đây hơn 1 năm, sau đó anh kết hợp cùng NSƯT Hạnh Thúy và các cộng sự hoàn thiện kịch bản.

Đặc biệt, đây là tác phẩm được phối hợp thực hiện giữa nhà sản xuất Mega GS và điện ảnh Công an nhân dân, hứa hẹn mang đến những thước phim chân thật nhưng vẫn giàu cảm xúc, giá trị nhân văn.

“Sau tất cả, bộ phim muốn gửi gắm gia đình mới là thiên đường thực sự cho bất kỳ ai trong chúng ta”, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan (trái) cũng tái xuất điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: ĐPCC

Thiên đường máu quy tụ dàn diễn viên gồm những gương mặt được bảo chứng về thực lực diễn xuất. Đặc biệt, đây là dự án đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Hoài Lâm sau nhiều năm vắng bóng.

Bên cạnh vai trò ca sĩ rất thành công, Hoài Lâm từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình: Tía tui là cao thủ, Quý tử bất đắc dĩ, Cha rơi, Sự thật vô hình, Giọt lệ bên sông… Tuy nhiên, dự án điện ảnh gần nhất anh tham gia cách đây đã 7 năm, phim Yêu em bất chấp.

Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn, Hoài Lâm đã giảm gần 10kg và vẫn đặt mục tiêu giảm thêm để có ngoại hình phù hợp nhất cho nhân vật.

Hoài Lâm và Quang Tuấn tại sự kiện khai máy phim. Ảnh: ĐPCC

Một điểm đặc biệt khác, Hoài Lâm sẽ có lần đầu tiên kết hợp cùng đàn anh Quang Tuấn – người đang rất đắt show ở lĩnh vực phim ảnh. Theo tiết lộ của Quang Tuấn, sự kết hợp lần này của cả hai rất thú vị.

Firstlook poster phim Thiên đường máu. Ảnh: ĐPCC

Thiên đường máu sẽ bấm máy với bối cảnh trải dài nhiều địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, An Giang…

Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 31-12-2025.

