Điện ảnh Việt thiếu “ngôi sao”: Diễn viên gồng mình làm mới

Tại buổi giới thiệu bộ phim Mang mẹ đi bỏ, diễn viên Tuấn Trần thừa nhận, với mỗi dự án anh đều không cho phép mình có cơ hội sẩy chân. Bởi với môi trường mạng sôi động hiện nay, sai lầm trong diễn xuất sẽ gần như tự đánh mất cơ hội trong nghề.

Nỗi sợ “một màu”

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Tuấn Trần có đến 2 phim điện ảnh ra mắt khán giả. Đầu tháng 8, anh nhận nhiều lời khen với phần hóa thân trong Mang mẹ đi bỏ - bộ phim hiện cán mốc hơn 145 tỷ đồng doanh thu.

Nữ diễn viên Hồng Đào có vai diễn khiến khán giả vừa cười, vừa khóc trong Chốt đơn

Dịp 2-9 tới, anh tiếp tục vào vai nam chính trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Xa hơn, dịp Tết Nguyên đán 2026, anh cũng sẽ có màn tái ngộ với bạn diễn Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho. Câu chuyện của Tuấn Trần đặt ra vấn đề của điện ảnh Việt hiện nay, một diễn viên xuất hiện trong quá nhiều phim cùng lúc có gây nhàm chán cho khán giả?

Thiếu diễn viên đang là một thực tế của điện ảnh Việt hiện nay, từ diễn viên đóng chính đến cả các vai phụ. Điều này dẫn đến việc những diễn viên có thực lực luôn được ưu tiên lựa chọn và xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Quang Tuấn - người được gắn mác “ông hoàng phim kinh dị” liên tiếp xuất hiện trong: Quỷ cẩu, Bóng đè, Quỷ nhập tràng và sắp tới là Nhà ma xó. Hồng Đào cũng là cái tên ăn khách bậc nhất khi xuất hiện đồng thời trong 2 bộ phim đang chiếu rạp là Mang mẹ đi bỏ và Chốt đơn. Trước đó, năm 2024 cô có đến 3 vai chính trong Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Chỉ trong vài tháng, Thái Hòa khiến khán giả bất ngờ khi “quay xe” từ vai chính diện ở Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sang phản diện trong Tử chiến trên không. Tiến Luật cũng liên tiếp góp mặt trong Tìm xác: Ma không đầu, Điều ước cuối cùng...

Với nhà sản xuất, lựa chọn gương mặt đã thành danh là nước cờ ít rủi ro: vừa bảo chứng diễn xuất, vừa cộng hưởng hiệu ứng truyền thông. Nhưng với diễn viên, đi kèm ưu ái là áp lực phải liên tục làm mới bản thân bởi nỗi lo “một màu” khiến khán giả quay lưng. Diễn viên Quốc Trường thừa nhận, thử thách lớn nhất của anh khi tham gia Út Lan: Oán linh giữ của là ánh mắt cần có thần sắc dịu dàng, tự nhiên, trong khi anh lại mạnh thể hiện kiểu nhìn sắc bén của một doanh nhân. Hay như người bạn diễn Mạc Văn Khoa, vốn “chết vai” hài, nay nỗ lực thử sức mình trong một vai có trạng thái tâm lý sâu, phức tạp với mong muốn làm mới mình.

Chìa khóa kỷ luật

“Làm khán giả cười hay khóc đều khó như nhau”, diễn viên Hồng Đào thừa nhận. Với cô, khi quay Mang mẹ đi bỏ, những cảnh chịu lạnh khi quay tại mùa thu Hàn Quốc, lăn lộn, té ngã không khó bằng những cảnh thể hiện nội tâm nhân vật. “Chỉ với đôi mắt phải thể hiện sự giằng xé, đau buồn, hối hận, tiếc nhớ quá khứ... đó là một áp lực rất lớn. Tôi đã phải trao đổi nhiều với đạo diễn, nhờ cả sự hỗ trợ cảm xúc của bạn diễn để làm được”, Hồng Đào chia sẻ.

Còn với Mạc Văn Khoa, do không có chất giọng tốt nên khi vào vai trong Út Lan: Oán linh giữ của có cảnh múa tuồng, hát cải lương, anh đã phải tập luyện hàng tháng trời theo kiểu lặp đi lặp lại từng chữ, từng câu để nỗ lực đưa được cảm xúc vào câu hát.

Để giải quyết vấn đề trùng lặp hình ảnh, nhiều diễn viên chọn đối thoại thẳng thắn với đạo diễn để có thể xây dựng, thể hiện tốt nhất hình tượng nhân vật. Rima Thanh Vy kể, lần đầu hợp tác với đạo diễn Thái Lan - Lee Thongkham trong Cô dâu ma, cô đề xuất vừa diễn theo yêu cầu, vừa sáng tạo theo cảm nhận riêng để ê-kíp có thêm lựa chọn ở khâu hậu kỳ. Tại buổi giới thiệu dự án Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, cả đạo diễn Trung Lùn và các diễn viên thừa nhận họ từng có những tranh cãi nảy lửa, thậm chí có lúc không nhìn mặt nhau. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nhận ra, chính sự đối thoại đó hướng đến mục đích làm tất cả những gì tốt nhất cho vai diễn và bộ phim.

Trong bối cảnh thiếu hụt diễn viên có chất lượng cao, việc lựa chọn lối diễn an toàn “một màu” hay chấp nhận mạo hiểm đột phá để tiến xa là lựa chọn của mỗi diễn viên. Muốn bước khỏi vùng an toàn, bản thân mỗi người phải tự tạo kỷ luật bằng việc trui rèn mỗi ngày, làm khó chính mình. Khi đó, họ sẽ ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc.

“Trong nghề này, nếu không ngừng phát triển, rất dễ bị tụt lại phía sau. Có thể bây giờ khán giả yêu thích nét diễn của tôi, nhưng 1-2 năm nữa, nếu không thay đổi, không bắt kịp xu hướng, tôi sẽ khó giữ được vị trí của mình trong lòng khán giả. Vì vậy, luôn cố gắng học hỏi, không chỉ từ đàn anh, đàn chị đi trước mà cả từ những diễn viên trẻ là cách để tôi phát triển và tiến xa hơn trong nghề”, diễn viên Quang Tuấn tâm sự.

VĂN TUẤN