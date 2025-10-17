Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều nay 17-10

Chiều 17-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Theo đó, chiều nay 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ vĩ Bắc và 130,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 - 25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày mai 18-10, tâm bão ở khoảng 13,4 độ vĩ Bắc - 124,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 19-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20 - 25km/giờ, đi vào đảo Luzon (Philippines), duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, có xác suất cao đi vào Biển Đông (trở thành bão số 12).

Từ ngày 19-10, vùng biển Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5 - 4,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 14. Các tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần theo dõi áp thấp nhiệt đới (bão) này.

PHÚC HẬU