Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều nay 17-10

Chiều 17-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Theo đó, chiều nay 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ vĩ Bắc và 130,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 - 25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày mai 18-10, tâm bão ở khoảng 13,4 độ vĩ Bắc - 124,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 19-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20 - 25km/giờ, đi vào đảo Luzon (Philippines), duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, có xác suất cao đi vào Biển Đông (trở thành bão số 12).

Từ ngày 19-10, vùng biển Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5 - 4,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 14. Các tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần theo dõi áp thấp nhiệt đới (bão) này.

PHÚC HẬU

