Biển Đông có thể hứng thêm bão

Ở phía Đông Philippines đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão, tiến vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hồi 15 giờ 40 phút ngày 16-10 (giờ Việt Nam). Nguồn: Z.E

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70% - 80% và sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 19 hoặc 20-10.

Do ảnh hưởng của hình thái này, từ chiều 18-10, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh dần lên, biển động mạnh.

Thời điểm bão đi vào Biển Đông trùng với đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nên khả năng bão sẽ suy yếu khi di chuyển trên biển. Từ đêm 18-10, Bắc bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mạnh dần từ ngày 20 đến 25-10, gây lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét. Tại vịnh Bắc bộ, gió Đông Bắc có thể mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 8, sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Trong khi đó, từ ngày 16 đến 18-10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 70-150mm, có nơi trên 350mm, riêng TP Huế có nơi vượt 500mm.

Sau ngày 19-10, Trung Trung bộ tiếp tục có mưa vừa đến to, đặc biệt từ ngày 23 đến 26-10 do kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và địa hình, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn, lũ trên các sông, suối.

* Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều 16-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi triển khai khẩn cấp biện pháp phòng chống mưa lũ.

Mưa lớn gây ngập ở Huế ngày 16-10. Ảnh: BÁO SGGPO

Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho người dân. Rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập lụt, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

Cùng với đó, bố trí vật tư, phương tiện ứng cứu, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và công trình đang thi công, đặc biệt là hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu dân cư, khu công nghiệp; chuẩn bị nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến mưa lớn, trực ban nghiêm túc và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

PHÚC HẬU