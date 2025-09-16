Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, có thể thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và khoảng ngày 18-9, tâm bão sẽ vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 16-9, vùng áp thấp mang ký hiệu 99W trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm và dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới theo mô hình chiều 16-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc và 123,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi tiến gần vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Đến 13 giờ ngày 17-9, tâm bão có thể ở khoảng 18,4 độ vĩ Bắc và 122,7 độ kinh Đông, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 18-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ, có khả năng đi vào Biển Đông và giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Mô hình dự báo của Nhật Bản chiều 16-9

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ, cường độ ít thay đổi. Trên biển, vùng Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5-4,5m. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực này cần lưu ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ảnh vệ tinh và mô hình dự báo của Hoa Kỳ về áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 17 giờ ngày 16-9. Nguồn: Z.E

Hiện tại, mô hình dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Việt Nam) đưa ra tương đồng với dự báo của Cơ quan Dự báo khí tượng Nhật Bản, các mô hình của Hoa Kỳ và châu Âu.

PHÚC HẬU