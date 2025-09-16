Xã hội

Hôm nay 16-9, nhiều nơi có mưa to, nguy cơ liên tiếp áp thấp nhiệt đới

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn và các mô hình dự báo quốc tế, hôm nay 16-9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, nguy cơ xuất hiện liên tiếp áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối tháng 9.

Sáng 16-9, dữ liệu radar cho thấy Bắc bộ có hai tâm mưa lớn tại khu vực Lào Cai – Tuyên Quang và Thanh Hóa – Nam đồng bằng Bắc bộ. Các khối mây dông tồn tại lâu, có xu hướng lan sâu vào đất liền.

Tại Trung bộ và Nam bộ, sáng nay trời ít mưa, song từ chiều tối, mưa dông sẽ quay trở lại ở Tây Nguyên và Nam bộ, với tần suất tương đương ngày 15-9. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo và nhiễu động gió Đông từ biển, khiến mưa tập trung nhiều vào chiều tối, có nơi kèm lốc, gió giật mạnh và sét.

IMG_2172.jpeg
Nhiều nơi sẽ có mưa to, đề phòng ngập úng tại đô thị

Đáng chú ý, các chuyên gia khí tượng nhận định từ nay đến cuối tháng 9, Biển Đông có thể xuất hiện ít nhất 2 áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Hiện vùng áp thấp quốc tế ký hiệu #98W trên Biển Đông có 60% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trước ngày 23-9. Ngoài ra, một vùng áp thấp khác (#99W) ngoài khơi Philippines có xác suất 80% phát triển thành bão khi đi vào Biển Đông trong khoảng 23 – 26-9.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc và diễn biến áp thấp nhiệt đới.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

dự báo mưa to thời tiết xấu thời tiết hôm nay dự báo bão bão Biển Đông áp thấp nhiệt đới

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn