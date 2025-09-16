Hôm nay 16-9, nhiều nơi có mưa to, nguy cơ liên tiếp áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn và các mô hình dự báo quốc tế, hôm nay 16-9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, nguy cơ xuất hiện liên tiếp áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối tháng 9.

Sáng 16-9, dữ liệu radar cho thấy Bắc bộ có hai tâm mưa lớn tại khu vực Lào Cai – Tuyên Quang và Thanh Hóa – Nam đồng bằng Bắc bộ. Các khối mây dông tồn tại lâu, có xu hướng lan sâu vào đất liền.

Tại Trung bộ và Nam bộ, sáng nay trời ít mưa, song từ chiều tối, mưa dông sẽ quay trở lại ở Tây Nguyên và Nam bộ, với tần suất tương đương ngày 15-9. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo và nhiễu động gió Đông từ biển, khiến mưa tập trung nhiều vào chiều tối, có nơi kèm lốc, gió giật mạnh và sét.

Nhiều nơi sẽ có mưa to, đề phòng ngập úng tại đô thị

Đáng chú ý, các chuyên gia khí tượng nhận định từ nay đến cuối tháng 9, Biển Đông có thể xuất hiện ít nhất 2 áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Hiện vùng áp thấp quốc tế ký hiệu #98W trên Biển Đông có 60% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trước ngày 23-9. Ngoài ra, một vùng áp thấp khác (#99W) ngoài khơi Philippines có xác suất 80% phát triển thành bão khi đi vào Biển Đông trong khoảng 23 – 26-9.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc và diễn biến áp thấp nhiệt đới.

PHÚC HẬU