Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Theo cơ quan dự báo khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Đồ họa dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 2-7. Nguồn: TT DBKTTVQG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay 2-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 2-7. Đến sáng 3-7, tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến sáng 4-7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Từ chiều 2-7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo dự báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

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