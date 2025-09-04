ASEAN ưu tiên về môi trường và khí hậu

Ngày 3-9, các nhà lãnh đạo và Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức một loạt cuộc họp quan trọng tại Langkawi, Malaysia, bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18) và kỳ họp lần thứ 20 của Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP). Các cuộc họp này tái khẳng định cam kết của khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác và hành động chung hướng tới một tương lai bền vững, hòa nhập và kiên cường.

Phát biểu khai mạc AMME-18, quyền Bộ trưởng Tài nguyên và Bền vững môi trường Malaysia, ông Johari Abdul Ghani, đã nêu bật 3 ưu tiên chính, bao gồm tăng cường hợp tác khu vực, xây dựng lập trường chung cho Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 30 (COP30) và đẩy mạnh việc thực thi các thỏa thuận môi trường quốc tế.

Tại cuộc họp về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, Tổng thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này và vạch ra 3 phương pháp tiếp cận chủ chốt, đó là thúc đẩy thực hiện các chính sách hiện có, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và mở rộng các sáng kiến truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ông kêu gọi một “phương pháp tiếp cận toàn xã hội” và trao quyền cho thế hệ trẻ ASEAN, đồng thời cảnh báo ô nhiễm khói xuyên biên giới vẫn là một thách thức dai dẳng và có khả năng sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu và sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Các bên đạt được đồng thuận về việc tổ chức kỳ họp 21 của Hội nghị các bên tham gia AATHP tại Việt Nam vào năm 2026 và kỳ họp 22 tại Myanmar vào năm 2027.

VIỆT LÊ