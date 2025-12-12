Sáng kiến hút nhân tài về Canada

Đây là chương trình quy mô quốc gia nhằm thu hút hơn 1.000 nhà nghiên cứu quốc tế và người Canada đang làm việc ở nước ngoài quay về hệ sinh thái khoa học của đất nước, với kỳ vọng bổ sung người tài trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Ảnh minh họa sáng kiến thu hút nhân tài của Canada. Ảnh: Times of India

Trụ cột lớn nhất của sáng kiến là chương trình Ghế nghiên cứu Canada Impact+, có tổng mức đầu tư khoảng 720 triệu USD trong 12 năm. Các trường đại học và viện nghiên cứu được hỗ trợ tài chính để tuyển dụng những nhà khoa học hàng đầu thế giới kèm theo nhóm cộng sự. Những người này sẽ dẫn dắt những dự án mang tính đột phá và có tiềm năng thương mại hóa, đồng thời đào tạo thế hệ nghiên cứu kế tiếp. Điểm mới của chương trình là cơ chế tài trợ toàn diện: lương, thiết bị, phòng thí nghiệm và nhân lực kỹ thuật được chuẩn bị sẵn, giúp các nhà khoa học triển khai nghiên cứu ngay khi đặt chân đến Canada.

Bên cạnh đó, chương trình Lãnh đạo mới nổi Canada Impact+ hướng đến các nhà nghiên cứu trẻ quốc tế, giá trị khoảng 86 triệu USD trong 12 năm. Đây là lực lượng tạo ra những hướng nghiên cứu tươi mới và bền vững cho tương lai, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt về nhân tài giữa Canada, Mỹ và châu Âu. Việc trao cơ hội thiết lập nhóm nghiên cứu độc lập ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp được xem là đòn bẩy quan trọng để giữ chân nhân lực trẻ trong dài hạn.

Để củng cố nền tảng vật chất, Quỹ cơ sở hạ tầng nghiên cứu Canada Impact+ phân bổ khoảng 288 triệu USD trong 6 năm nhằm nâng cấp thiết bị, phòng thí nghiệm và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật. Khoản đầu tư này giúp các cơ sở giáo dục Canada đáp ứng chuẩn mực quốc tế, từ các lĩnh vực như khoa học vật liệu, sinh học phân tử, trí tuệ nhân tạo cho tới công nghệ sạch. Đây là điều kiện quan trọng vì hạ tầng nghiên cứu từng là điểm yếu khiến nhiều nhà khoa học quốc tế chần chừ khi nhận lời mời từ Canada.

Cuối cùng là chương trình Giải thưởng đào tạo nghiên cứu Canada Impact+, trị giá khoảng 96 triệu USD trong 3 năm, dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ quốc tế. Với khả năng cấp tới hàng trăm suất mỗi năm, chương trình này bổ sung lực lượng nhân sự vận hành phòng thí nghiệm, một thành phần quan trọng của mọi dự án nghiên cứu dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp kiêm Bộ trưởng phụ trách Phát triển kinh tế Canada, bà Mélanie Joly, nhấn mạnh trong khi một số quốc gia thu hẹp tự do học thuật hoặc cắt giảm đầu tư cho nghiên cứu tiên tiến, Canada chọn con đường mở rộng và đầu tư mạnh hơn. Theo bà, mục tiêu không chỉ là tuyển thêm nhân lực chất lượng cao mà còn đưa Canada trở thành cường quốc khoa học thực sự, với đổi mới sáng tạo làm động lực của tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống.

Sáng kiến tài năng nghiên cứu tác động toàn cầu Canada+ được giới quan sát xem là bước đi táo bạo, kết hợp đầu tư lớn, cam kết dài hạn và cấu trúc hỗ trợ toàn diện. Với tham vọng đưa hàng ngàn nhà nghiên cứu xuất sắc về Canada, chính phủ kỳ vọng khoa học sẽ trở thành bệ phóng cho thịnh vượng trong nhiều thập niên tới, đồng thời củng cố vị thế Canada như một điểm đến hàng đầu trong bản đồ nghiên cứu toàn cầu.

VIỆT LÊ