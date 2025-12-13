“Thung lũng Silicon” ngành thực phẩm ở Thái Lan

Các công ty khởi nghiệp công nghệ thực phẩm của Thái Lan nhờ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ và khu vực tư nhân, đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trải rộng từ siêu thực phẩm đến sữa thực vật.

Metha Meetam, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ, giới thiệu các sản phẩm do Công ty khởi nghiệp Advanced Greenfarm sản xuất. Ảnh: NIKKEI ASIA

Nổi bật trong số này là Advanced Greenfarm, doanh nghiệp đã đạt nhiều thành công với việc phát triển và thương mại hóa các sản phẩm từ cây Wolffia - một chi thực vật thủy sinh dạng hạt có họ hàng với bèo tấm.

Advanced Greenfarm được thành lập năm 2019, đến nay sản phẩm của doanh nghiệp này hiện có mặt tại 191 điểm bán trên toàn Thái Lan, doanh thu trong 12 tháng qua đạt 420.000USD. Công ty đang đàm phán với nhiều tập đoàn lớn để huy động vốn đầu tư.

Bên cạnh Advanced Greenfarm, hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thực phẩm của Thái Lan còn ghi nhận nhiều mô hình mới đáng chú ý.

Như công ty khởi nghiệp thực phẩm Regene Bio đã phát triển loại sữa thực vật mang thương hiệu Muu, được quảng bá có hương vị và giá trị dinh dưỡng tương đương sữa bò thật, nhưng thân thiện với môi trường hơn, đặc biệt là không gây ra lượng phát thải khí metan như các trang trại bò sữa truyền thống.

Một công ty khởi nghiệp khác là Locol lại tập trung tái chế chất thải ca cao thành chất chiết xuất dùng làm thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm phát thải metan từ vật nuôi…

Theo Cơ quan Đổi mới quốc gia (NIA), Thái Lan hiện có khoảng 60 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm.

Tờ Nikkei Asia dẫn nhận định của ông Eisuke Matsuura, Giám đốc phụ trách khởi nghiệp tại Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Bangkok (JETRO Bangkok), cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của các loại protein thay thế là nhờ Thái Lan có lợi thế là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới nông sản và thủy sản.

Sự hỗ trợ từ Chính phủ Thái Lan và các tập đoàn thực phẩm lớn đã góp phần vào sự phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ thực phẩm.

Dự án Trung tâm ươm tạo SPACE-F của NIA ra đời năm 2019, nhằm mục đích mang lại cơ hội đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thực phẩm của Thái Lan và tạo ra “Thung lũng Silicon của ngành thực phẩm” cho khu vực Đông Nam Á.

SPACE-F đã triển khai tốt các chương trình cố vấn, kết nối kinh doanh và không gian làm việc chung với nhà cung cấp thực phẩm như Thai Union Group, Thai Beverage và Nestlé để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Không chỉ doanh nghiệp nội địa, Tập đoàn sản xuất thực phẩm Nhật Bản Ajinomoto đang triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại Thái Lan, tập trung vào protein thay thế và công nghệ lên men.

Trong khi đó, Công ty hỗ trợ khởi nghiệp Leave a Nest có trụ sở tại Tokyo thì đang hợp tác trực tiếp với Regene Bio.

Theo tờ The Nation, thị trường thực phẩm toàn cầu hiện có giá trị hơn 2,5 ngàn tỷ baht (khoảng 78,5 tỷ USD) và tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, phân khúc thực phẩm tốt cho sức khỏe đang mở rộng với tốc độ khoảng 25% mỗi năm. Ngành thực phẩm có nguồn gốc thực vật thậm chí còn tăng trưởng nhanh hơn, tăng vọt 70% trong 3 năm qua.

Tháng 8 vừa qua, NIA đã khởi động chương trình tăng tốc công nghệ thực phẩm Thai Kitchen: Crafted Food Tech nhằm hỗ trợ các doanh nhân Thái Lan phát triển các sản phẩm thực phẩm sáng tạo.

Sáng kiến này hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, gia tăng giá trị cho các sản phẩm thực phẩm Thái Lan và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất lên tầm quốc tế.

