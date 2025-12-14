Thế giới

Tổng thống Mỹ cam kết đáp trả vụ 3 người Mỹ thiệt mạng tại Syria

Ngày 13-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ có các biện pháp đáp trả sau vụ tấn công tại Syria khiến 2 binh sĩ và 1 công dân Mỹ thiệt mạng.

Binh sĩ Mỹ tại Syria. Ảnh: US ARMY
Binh sĩ Mỹ tại Syria. Ảnh: US ARMY

Theo chính quyền Tổng thống Trump, vụ việc do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Baltimore dự khán trận bóng bầu dục Army–Navy, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ đáp trả”. Ông đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết 3 người Mỹ khác bị thương hiện trong tình trạng ổn định, có tiến triển tích cực.

Theo CNN, vụ tấn công xảy ra tại khu vực có lực lượng Mỹ hiện diện trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận thương vong, cho biết đây là một vụ phục kích do một tay súng IS đơn độc thực hiện. Đối tượng sau đó đã bị tiêu diệt.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vụ việc xảy ra khi các binh sĩ Mỹ đang tiến hành cuộc gặp với một lãnh đạo chủ chốt nhằm hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Syria cho hay đã từng cảnh báo liên minh do Mỹ dẫn đầu về nguy cơ các tay súng IS xâm nhập khu vực nói trên.

KHÁNH MINH

Từ khóa

Mỹ IS Syria Khủng bố chiến dịch quân sự

