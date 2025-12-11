Sập công trình thư viện đang thi công tại Hàn Quốc, 1 người thiệt mạng

Ngày 11-12, một kết cấu thép tại công trường xây dựng thư viện ở thành phố Gwangju (Tây Nam Hàn Quốc) bất ngờ đổ sập, khiến 1 công nhân tử vong và 3 người khác bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh : Yonhap

Theo Yonhap, vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 58 ngày 11-12. Cơ quan cứu hỏa cho biết kết cấu thép dường như sập trong quá trình đổ bê tông. Tuy nhiên, một quan chức tại công trường cho hay phần mái tầng hai đã đổ sập xuống tầng một và giữa hai tầng không có hệ thống cột chống đỡ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh : Yonhap

Lực lượng cứu hỏa lập tức được điều động đến hiện trường. Một công nhân 47 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng ngừng tim và được xác nhận tử vong tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đã xác định vị trí một trong ba người còn mắc kẹt và đang triển khai cứu hộ; hai người còn lại vẫn mất tích.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn ngay sau vụ việc, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu các bộ, ngành liên quan huy động tối đa nhân lực và thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Công trình thư viện này được chính quyền thành phố Gwangju xây dựng trên nền khu nhà máy đốt rác cũ, với tổng mức đầu tư 51,6 tỷ won (khoảng 35 triệu USD), diện tích sàn 11.286 m², gồm 2 tầng nổi và 2 tầng hầm.

HẠNH CHI