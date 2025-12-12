Thế giới

Ukraine tấn công tàu chở dầu của Nga ở biển Đen

SGGPO

Theo một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu của Nga ở biển Đen hôm 10-12. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Nga.

Ảnh chụp màn hình vụ tấn công trên biển Đen. Ảnh: CNN
Một nguồn tin an ninh Ukraine nói với CNN rằng máy bay không người lái Sea Baby đã được sử dụng trong một chiến dịch phối hợp giữa SBU và hải quân.

Theo nguồn tin, tàu chở dầu Dashan, mang cờ của quần đảo Comoro, đã bị "hư hỏng nghiêm trọng", thông tin ban đầu cho thấy con tàu đã "không thể hoạt động".

Hiện chưa rõ con tàu đang chở loại hàng hóa gì hoặc liệu vụ va chạm có gây ra sự cố tràn dầu hay không. Theo nguồn tin từ SBU, con tàu đang di chuyển về phía cảng Novorossiysk của Nga. Tháng trước, cảng này đã bị tấn công khi Ukraine nhắm vào một trong những cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất của Moscow. Vụ tấn công đã được các quan chức cả hai nước thừa nhận.

VIỆT LÊ

