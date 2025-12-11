Morocco: Sập hai tòa nhà, 22 người thiệt mạng

Hai tòa nhà 4 tầng ở TP Fez của Morocco bị đổ sập,khiến 22 người thiệt mạng, 16 người bị thương. Hãng thông tấn nhà nước MAP đưa tin, hai tòa nhà trên là nơi sinh sống của 8 hộ gia đình.

Hiện trường vụ sập hai tòa nhà ở thành phố Fez, Morocco. Ảnh: THX

Nhà chức trách cho biết, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây sập nhà cũng như số người mất tích. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đó.

Fez là thành phố lớn thứ 3 của Morocco, nổi tiếng với khu phố cổ có các chợ và xưởng thuộc da thời trung cổ, song cũng được đánh giá là một trong những khu đô thị nghèo nhất nước với nhiều công trình xuống cấp. Hồi tháng 5 năm nay, một vụ sập nhà khác tại Fez đã làm 10 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tình trạng không tuân thủ quy chuẩn xây dựng vẫn phổ biến tại Morocco, nhất là tại các khu phố cổ với nhiều nhà tập thể cũ. Việc thiếu hụt dịch vụ cơ bản là một trong những vấn đề được người dân nêu ra trong làn sóng biểu tình diễn ra đầu năm nay.

MINH CHÂU