Mỹ: Hạ viện thông qua dự luật về quốc phòng hơn 900 tỷ USD

Với 312 phiếu thuận, 112 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn, còn được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cho phép mức chi tiêu quân sự hàng năm kỷ lục lên tới 901 tỷ USD.

Dự luật đã được chuyển sang Thượng viện xem xét, dự kiến thông qua trong tuần tới.

Một cuộc diễn tập của hải quân Mỹ tại thành phố Oceanside, bang California. Ảnh: GETTY IMAGES

Mức chi tiêu quốc phòng 901 tỷ USD cao hơn 8 tỷ USD so với đề xuất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi đầu năm. Dự luật cũng phân bổ 400 triệu USD/năm viện trợ quân sự cho Ukraine trong 2 năm tới.

Dự luật dài 3.086 trang, cũng bao gồm nhiều nội dung nhằm cải thiện đời sống của binh sĩ, trong đó có kế hoạch tăng 4% lương cho quân nhân và nâng cấp nhà ở tại các căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, dự luật không bao gồm quy định về bảo hiểm chi trả các biện pháp điều trị sinh sản cho gia đình quân nhân, do vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

NDAA năm nay là kết quả thỏa hiệp giữa các phiên bản dự luật đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trước đó, trong bối cảnh cả 2 viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát. Các nghị sĩ thuộc 2 đảng đã kêu gọi ủng hộ dự luật, dù vẫn còn những ý kiến khác nhau về một số điều khoản cụ thể.

Dự luật NDAA có vai trò ủy quyền các chương trình của Lầu Năm Góc, song không trực tiếp cấp ngân sách. Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua các dự luật chi tiêu riêng biệt để phân bổ ngân sách cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9-2026.

NDAA là một trong số ít các đạo luật lớn được Quốc hội Mỹ thông qua hàng năm và các nhà lập pháp coi đây là truyền thống được duy trì liên tục kể từ năm 1961. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ký ban hành NDAA ngay sau khi dự luật được chuyển tới Nhà Trắng.

MINH CHÂU