Mỹ đề xuất yêu cầu du khách khai báo lịch sử hoạt động mạng xã hội

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét yêu cầu công dân các quốc gia tham gia Chương trình Miễn thị thực (VWP) cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong 5 năm trước khi nhập cảnh vào Mỹ.

Du khách ở Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Ảnh : Graeme Sloan/Bloomberg/Getty Images

Đề xuất do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đưa ra, áp dụng đối với du khách đến từ 42 quốc gia, trong đó có Anh, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Israel, Qatar và nhiều quốc gia châu Âu. Hiện công dân các nước này không cần thị thực khi nhập cảnh Mỹ mà chỉ cần xin phép qua Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ESTA).

ESTA là ứng dụng trực tuyến dành cho du khách từ các quốc gia này sử dụng để du lịch Mỹ trong thời gian Mỹ dưới 90 ngày, với các yêu cầu khai báo về hộ chiếu, ngày sinh và thông tin tiền án tiền sự.

Theo đề xuất mới, người xin phép nhập cảnh phải cung cấp: Lịch sử hoạt động trên mạng xã hội của họ trong vòng 5 năm, số điện thoại sử dụng trong vòng 5 năm, địa chỉ thư điện tử sử dụng trong vòng 10 năm, thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình và thông tin sinh trắc học.

Người dân Mỹ có 60 ngày để đưa ra ý kiến về đề xuất này.

Đề xuất này nằm trong nỗ lực mở rộng kiểm soát nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, từ đầu năm đến nay đã thu hồi 85.000 thị thực, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

KHÁNH HƯNG