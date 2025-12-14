Thế giới

Xả súng ở Mỹ, 10 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng trong một vụ xả súng xảy ra tại Đại học Brown, bang Rhode Island (Mỹ), ngày 13-12 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: FOXNEWS
Nhà chức trách cho biết nghi phạm hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Khuôn viên Đại học Brown và các khu vực lân cận đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Theo DW, phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng thành phố Providence Brett Smiley xác nhận 2 nạn nhân đã tử vong, 8 người khác đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định và được điều trị tại Bệnh viện Rhode Island.

Giới chức địa phương đã ban hành lệnh “trú ẩn tại chỗ”, yêu cầu người dân và sinh viên ở yên trong khu vực an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Theo cảnh sát, vụ xả súng xảy ra gần khu phức hợp Barus & Holley, tòa nhà 7 tầng thuộc Đại học Brown. Nghi phạm được mô tả là một nam giới mặc trang phục màu đen, được nhìn thấy rời khỏi hiện trường sau khi nổ súng. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các thông tin ban đầu có thể được cập nhật.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cử các đặc vụ tới hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại các cơ sở giáo dục ở Mỹ.

HUY QUỐC

