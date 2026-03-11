Cháy xe buýt ở Thụy Sĩ, ít nhất 6 người tử vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi một xe buýt bốc cháy trên đường phố thị trấn Kerzers, miền Tây Thụy Sĩ, vào tối 10-3.

Clip xe buýt tại Thụy Sĩ bốc cháy tối 10-3. Nguồn: X

Theo cảnh sát bang Fribourg, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ 25 phút (giờ địa phương) trên tuyến đường chính của thị trấn Kerzers, cách thủ đô Bern khoảng 20km về phía Tây.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội từ cửa sổ xe buýt, tạo thành cột lửa cao nhiều mét kèm khói đen dày đặc. Theo CNA, người phát ngôn cảnh sát bang Fribourg, ông Frederic Papaux, cho biết vụ cháy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết chưa thể xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy cũng như số người có mặt trên xe buýt vào thời điểm xảy ra sự cố. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, nhiều hành khách trong tình trạng hoảng loạn và bị thương đã tìm cách rời khỏi phương tiện.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: X

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa và triển khai công tác cứu hộ. Khu vực hiện trường đã được phong tỏa phục vụ điều tra, trong khi các chuyên gia pháp y tiến hành kiểm tra chiếc xe buýt bị cháy trơ khung.

Giới chức Thụy Sĩ cũng đã mở đường dây nóng, kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin nhằm làm rõ diễn biến vụ việc. Công tố viên bang Fribourg đã khởi động cuộc điều tra hình sự.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương.

HUY QUỐC