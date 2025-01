Australia điều tra nguồn tài trợ đằng sau các cuộc tấn công bài Do Thái

Ngày 22-1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này đang điều tra khả năng một loạt các vụ tấn công bài Do Thái ở Melbourne và Sydney được các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ.

Bên ngoài Nhà thờ Do Thái Adass Israel bị tấn công ở Melbourne, ngày 9-12-2024. Ảnh: THE AUSTRALIAN

Những tuần gần đây, một số đối tượng đã đốt phá một trung tâm giữ trẻ ở Sydney, đốt phá nhiều ô tô ở những khu phố chủ yếu là người Do Thái, phun sơn đỏ và vẽ bậy lên các giáo đường Do Thái ở trung tâm thành phố. Hồi tháng 12-2024, một số đối tượng đeo khẩu trang đã ném bom xăng vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Melbourne.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese trả lời phỏng vấn báo giới ngày 22-1. Ảnh: LE MONDE

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, một số trong những cuộc tấn công này dường như do “những kẻ được trả tiền” thực hiện mà không có động cơ cụ thể hay không theo hệ tư tưởng nào. Ông cũng cho biết hiện chưa rõ nguồn gốc hoặc đối tượng đứng sau việc tài trợ cho các vụ tấn công này.

Cùng ngày 22-1, cảnh sát Australia đã buộc tội một người đàn ông 33 tuổi vì cố gắng phóng hỏa một giáo đường Do Thái ở Sydney. Trước đó một ngày, 8 đối tượng khác đã bị buộc tội liên quan đến một loạt các vụ tấn công thù hận từ tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia Reece Kershaw cho biết, cảnh sát đang điều tra khả năng tiền tài trợ cho các vụ tấn công này có nguồn gốc nước ngoài.

Theo ABC News, đây sẽ là “một trong những cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất mà Australia phải đối mặt trong thời bình”.

HẠNH CHI