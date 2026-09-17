Australia siết thị thực du học sinh, lao động kết hợp du lịch

Chính phủ Australia thông báo sẽ không cho phép du học sinh nước ngoài đưa vợ hoặc chồng và con cái đi cùng trong thời gian học tập, đồng thời siết quy định về thị thực lao động kết hợp du lịch.

Giáo dục quốc tế đóng góp 53,6 tỷ AUD cho nền kinh tế Australia trong năm tài chính 2024-2025. Ảnh: UNIVERSITIES AUSTRALIA

Bên cạnh việc siết một số loại thị thực, Australia sẽ điều chỉnh chương trình di cư tay nghề, ưu tiên hồ sơ của lao động thuộc các lĩnh vực có nhu cầu cao như y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật, quốc phòng, tài nguyên, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá. Theo kế hoạch, chính phủ nước này cũng sẽ tăng cường xử lý người ở quá hạn thị thực.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia diễn ra tại thủ đô Canberra ngày 17-9, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các biện pháp mới nhằm tăng khả năng kiểm soát người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia. Chính phủ đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài từ khoảng 300.000 người hiện nay xuống 225.000 người trong tài khóa 2027-2028.

HUYỀN HƯƠNG