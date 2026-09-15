Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật tài sản số

Theo dự kiến, chiều 15-9 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về Đạo luật Minh bạch thị trường Tài sản số. Sự kiện này đang là tâm điểm chú ý của thị trường tài chính toàn cầu và chính trường Mỹ.

Theo kênh CNBC, đây là phiên bỏ phiếu kết thúc tranh luận. Dự luật bắt buộc phải đạt mốc tối thiểu 60 phiếu ủng hộ để nới rộng tiến trình lập pháp và dọn đường cho phiên biểu quyết chính thức tại Thượng viện.

Mục tiêu của Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản số là xây dựng một khung pháp lý liên bang thống nhất, giúp phân chia thẩm quyền giám sát giữa Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Ngày 14-9, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cùng 2 Thượng nghị sĩ Tim Scott, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và John Boozman, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, đã công bố bản dự thảo dài 630 trang, bổ sung 126 nội dung sửa đổi trong đạo luật.

Dự luật nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa và Chính phủ Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn thiếu ít nhất 6 phiếu từ đảng Dân chủ để đạt mốc 60 phiếu. Các Thượng nghị sĩ Dân chủ vẫn e ngại về các điều khoản đạo đức và nguy cơ xung đột lợi ích sau khi thông qua luật.

Thị trường tài chính số đang có những phản ứng tích cực về phiên bỏ phiếu. Bitcoin, etherum và các loại tiền điện tử khác đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật. Trong phiên giao dịch ngày 15-9, giá bitcoin giao dịch quanh mức 78.000 đến 79.000 USD, tăng hơn 1% trong vòng 24 giờ qua.

PHƯƠNG NAM