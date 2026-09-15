Mỹ đối thoại trực tiếp với Houthi

Báo Washington Times ngày 14-9 (giờ địa phương) dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Chính phủ Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với lực lượng Houthi ở Yemen.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Tại căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, trả lời câu hỏi của phóng viên về thái độ của Mỹ trước những bước tiến gần đây của Houthi, ông Vance khẳng định Mỹ đã đàm phán trực tiếp với Houthi, cũng như liên tục liên lạc với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudi Arabia và các bên khác bị ảnh hưởng trong khu vực. Ông Vance nhấn mạnh Washington đang theo dõi sát sao những biến động khó lường và cam kết bảo vệ những lợi ích của Mỹ.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh giao tranh leo thang giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi, cũng như các cuộc tấn công của Houthi vào các cơ sở năng lượng ở Saudi Arabia. Việc Houthi kiểm soát thêm các khu vực ven Biển Đỏ như đảo Perim (còn gọi là Mayun) đang làm thay đổi tình hình tại vùng Vịnh. Điều này làm gia tăng lợi thế chiến lược của Iran và đặt Saudi Arabia cùng các nước láng giềng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục chấp nhận những tổn thất kinh tế ngày càng lớn hay tìm kiếm một thỏa thuận với Tehran.

Hiện hoạt động xuất khẩu dầu thô qua các cảng ở Biển Đỏ của Saudi Arabia đang bị gián đoạn nghiêm trọng.

MINH CHÂU