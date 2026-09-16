Tàu Hải quân Italy thăm TPHCM

Sáng 16-9, tàu ITS Giovanni delle Bande Nere của Hải quân Italy do Trung tá Lorenzo Malandrucco làm thuyền trưởng, cùng thủy thủ đoàn cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM trong 5 ngày (từ ngày 16 đến 20-9).

Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam và Trung tá Lorenzo Malandrucco, thuyền trưởng tàu ITS Giovanni delle Bande Nere. Ảnh: XUÂN KHU

Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM… cùng dự lễ đón tàu.

Trong thời gian ở thăm TPHCM, sĩ quan, thủy thủ tàu ITS Giovanni delle Bande Nere chào xã giao lãnh đạo UBND TPHCM, Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam; tham quan một số địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của TPHCM… Chương trình tọa đàm “Biển an toàn, chuỗi cung ứng bền vững: Thúc đẩy hợp tác hàng hải Italy - Việt Nam” sẽ được tổ chức trên tàu ITS Giovanni delle Bande Nere…

Tàu ITS Giovanni delle Bande Nere. Ảnh: XUÂN KHU

Tàu ITS Giovanni delle Bande Nere (số hiệu P434) là tàu tuần tra ngoài khơi đa năng dài 143m, rộng 16,5m, lượng giãn nước khoảng 6.400 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ (gần 60km/giờ). Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa thẳng đứng với 16 ống phóng, hải pháo 127mm, pháo nòng đôi 76mm và ống phóng ngư lôi. Sàn đáp và hangar có thể tiếp nhận trực thăng EH01 hoặc SH-90.

Tàu ITS Giovanni delle Bande Nere được trang bị hệ thống âm thanh tầm xa, hệ thống cảm biến tiên tiến và tổ hợp thông tin liên lạc hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện đa nhiệm trên biển, tác chiến trên không và dưới mặt nước.

Trực thăng trên tàu ITS Giovanni delle Bande Nere. Ảnh: XUÂN KHU

Chuyến thăm TPHCM của tàu ITS Giovanni delle Bande Nere nằm trong chiến dịch triển khai hoạt động của Hải quân Italy tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

MINH CHÂU