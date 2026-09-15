FED đứng trước sức ép tăng lãi suất

Trong khi Tổng thống Donald Trump liên tục thúc ép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất, các dữ liệu kinh tế công bố ngay trước cuộc họp diễn ra trong các ngày 15 và 16-9 của cơ quan này lại khiến thị trường gia tăng kỳ vọng có thể tăng lãi suất. Diễn biến đẩy FED vào thế đối lập với mong muốn của Nhà Trắng.

Lãi suất thành chương trình nghị sự

Phát biểu tại Ireland ngày 13-9, Tổng thống Donald Trump tiếp tục yêu cầu FED hạ lãi suất, cho rằng Mỹ cần duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, bất kể các dữ liệu và công thức FED sử dụng. Tổng thống Donald Trump nói lãi suất cao khiến Mỹ chịu “bất lợi rất không công bằng”, trong khi chi phí vay thấp hơn sẽ thúc đẩy kinh tế và giảm gánh nặng tài chính.

Các dữ liệu kinh tế ngay trước cuộc họp gây áp lực lớn buộc FED cân nhắc tăng lãi suất. Ảnh: Financial Express

Chỉ hơn một tuần trước, Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ ngừng giao thương với một số nước mà Mỹ đang thâm hụt thương mại nếu FED không hạ lãi suất. Những phát biểu này cho thấy vấn đề lãi suất ngày càng trở thành một phần trong chương trình nghị sự kinh tế - chính trị của Nhà Trắng.

Sức ép hạ lãi suất tăng lên khi các dữ liệu mới cho thấy FED khó nới lỏng. Báo cáo công bố ngày 11-9 ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi, không tính thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,4% trong 12 tháng, trong đó mức tăng 0,3% theo tháng của CPI lõi là cao nhất kể từ tháng 4.

Theo hãng tin Reuters, giá xăng tăng 3,9% và đóng góp hơn 1/3 mức tăng CPI trong tháng 8. Diễn biến này khiến các nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể chững lại trên đà về mục tiêu 2% của FED.

Kỳ vọng thay đổi

Thị trường đang nhanh chóng thay đổi kỳ vọng. Các hợp đồng lãi suất có lúc phản ánh xác suất FED tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần này vượt 90%. Các tổ chức tài chính của Mỹ như Goldman Sachs và JPMorgan Chase cũng dự báo FED tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9. JPMorgan dự báo thêm một đợt tăng vào tháng 12. Chỉ vài tuần trước, phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát vẫn dự báo FED giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và đến cuối năm.

Trong khi đó, ngày 14-9, giá dầu thế giới có lúc vượt 108USD/thùng, làm tăng chi phí nhiên liệu và áp lực lạm phát tại Mỹ. Giá dầu diesel lần đầu vượt 6USD/gallon, còn giá xăng trung bình khoảng 4,22USD/gallon. Cùng ngày, giá vàng giảm sau số liệu CPI Mỹ tháng 8 cao hơn dự kiến. Giá vàng giao ngay giảm 0,6%, còn 4.321,26USD/ounce; vàng kỳ hạn Mỹ giảm 1,1%, xuống 4.361,20USD/ounce.

Chính vì vậy, cuộc họp ngày 15 và 16-9 sẽ cho thấy định hướng tiếp theo của FED. Một đợt tăng 25 điểm cơ bản sẽ khẳng định ưu tiên kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời có thể làm tăng chi phí vay. Ngược lại, giữ nguyên lãi suất có thể khiến thị trường nghi ngờ quyết tâm chống lạm phát khi giá cả đang nóng lên.

Không chỉ FED, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đứng trước áp lực thắt chặt chính sách. Ngày 14-9, Giám đốc điều hành BOJ Koji Nakamura cho biết sau khi nâng lãi suất lên 1% hồi tháng 6 - mức cao nhất trong 31 năm, BOJ có thể tiếp tục tăng ngay trong tuần này. Tại khu vực đồng EUR, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng trung ương Latvia Martins Kazaks nhận định lạm phát tháng 8 đạt 3,3% và có thể lên 3,6% trong quý cuối năm. Theo ông, lãi suất có thể phải bước vào vùng thắt chặt, vượt mốc 2,5%.

HẠNH CHI