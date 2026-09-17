FED tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm

Ngày 16-9 (giờ địa phương), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông qua quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng mức lãi suất cơ bản lên khoảng 3,75% đến 4,00%.

Đây là lần điều chỉnh tăng lãi suất đầu tiên của FED sau hơn 3 năm, kể từ đợt thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát hậu đại dịch Covid-19 vào năm 2023.

Theo kênh CNBC, trong phiên bỏ phiếu ngày 16-9, quyết định đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 12 thành viên FOMC. Đây cũng là bước điều chỉnh lãi suất quy mô lớn đầu tiên dưới thời Chủ tịch FED Kevin Warsh. Trước đó, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu FED phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Chủ tịch FED Kevin Warsh tại một buổi họp báo ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: XINHUA

Quyết định của FED bắt nguồn từ áp lực lạm phát vượt mức mục tiêu, khi mặt bằng giá cả tại Mỹ tăng vọt kể từ khi xung đột quân sự Mỹ - Iran bùng phát. Ban đầu, giới chức FED nhận định tác động lạm phát từ đà tăng giá năng lượng chỉ mang tính chất ngắn hạn. Tuy nhiên, việc giao tranh kéo dài đã kích hoạt "hiệu ứng vòng hai", đẩy chi phí vận tải, giá vé máy bay cùng nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tiếp tục leo thang.

Theo giới phân tích, việc FED nâng lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến các khoản vay ngắn hạn như thẻ tín dụng và vay mua ô tô. Bên cạnh đó, các chi phí tài chính của hộ gia đình và doanh nghiệp, bao gồm cả lãi suất vay mua nhà, cũng chịu áp lực gia tăng theo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn, do giới đầu tư dự báo FED sẽ còn tiếp tục các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

- Tháng 3-2022 đến 7-2023: FED tăng mạnh lãi suất, tổng cộng 5,25%, đưa lãi suất lên 5,25%–5,50%. - 7-2023 đến 9-2024: FED giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%–5,5%. - Từ 9-2024: FED bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất. Tháng 9-2024 giảm mạnh 0,5%. Sau các đợt giảm tiếp theo, đến cuối 2025 lãi suất xuống 3,50%–3,75%. - Đầu 2026 đến tháng 7-2026: FED giữ nguyên lãi suất - 16-9-2026: FED tăng 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75%–4%.

PHƯƠNG NAM