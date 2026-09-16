Lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao kỷ lục

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,04% trong phiên giao dịch đầu ngày 15-9 (giờ miền Đông nước Mỹ). Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7-2007.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, đà tăng liên tục của lợi suất trái phiếu trong năm nay đồng nghĩa người tiêu dùng phải chịu chi phí tài chính cao hơn khi mua nhà, mua xe hoặc vay tiêu dùng. Đồng thời, chi phí huy động vốn của doanh nghiệp và chi phí trả nợ của Chính phủ Mỹ cũng tăng lên.

Thị trường trái phiếu toàn cầu (với trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá gần 32.000 tỷ USD làm nòng cốt) đang trải qua đợt tháo chạy diện rộng. Khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra, giá trái phiếu hạ xuống, kéo lợi suất tăng lên tương ứng. Nguyên nhân việc này đến từ giá năng lượng tăng vọt đe dọa lạm phát, bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nguồn cung trái phiếu ngập tràn do Chính phủ Mỹ mở rộng chi tiêu. Khi lợi suất thị trường tăng, Chính phủ Mỹ buộc phải trả lãi cao hơn mới bán được trái phiếu mới. Điều này tạo áp lực đảo nợ rất lớn.

Bộ Tài chính Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp trong những tuần gần đây nhằm kiềm chế đà tăng của lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài, nhưng đến nay chưa đạt nhiều kết quả.

Đợt tăng lợi suất mới nhất diễn ra trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố quyết định chính sách tiền tệ ngày 16-9 (giờ địa phương). Các nhà giao dịch dự báo FED sẽ tăng lãi suất điều hành thêm 0,25% sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) trong 2 ngày 15 và 16-9.

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