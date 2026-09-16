Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình ở Yemen

Ngày 16-9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập phiên họp khẩn cấp về tình hình bạo lực leo thang tại Yemen. Hiện các hoạt động quân sự xung quanh eo biển Bab el-Mandeb giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen đang gia tăng.

Một kỳ họp của HĐBA LHQ trong tháng 9. Ảnh: THX

Theo các báo cáo tổng hợp từ LHQ và truyền thông quốc tế, cuộc xung đột giữa lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và lực lượng Houthi đang bùng phát dữ dội tại hàng loạt khu vực trọng yếu gồm Aden, Al Hodeidah, Abyan và Taiz.

Theo CNN, lực lượng Houthi đang lớn mạnh và được cho là đã kiểm soát một số hòn đảo tại eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ hàng hải huyết mạch kết nối Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Nhiều nước lo ngại về an ninh hàng hải toàn cầu, cũng như nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, nhiên liệu cứu trợ mà Yemen đang phụ thuộc nặng nề.

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo, các cuộc giao tranh dọc bờ biển phía Tây đã đẩy hàng ngàn người dân Yemen phải mạo hiểm vượt eo biển Bab el-Mandeb sang Djibouti lánh nạn, gây áp lực nhân đạo lớn lên cả hai bờ đối diện. Cùng lúc, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) xác nhận, số người cần viện trợ khẩn cấp lên gần 50% trên tổng dân số 41 triệu người của Yemen.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận 2.883 trường hợp thương vong kể từ ngày 6-8. Chỉ trong 10 ngày qua, đã có 7 cơ sở y tế bị hư hại khiến hệ thống y tế vốn đã mỏng manh của Yemen đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Trước thực trạng này, HĐBA LHQ hối thúc các bên liên quan lập tức chấm dứt các hành động quân sự, mở lại hành lang viện trợ và bảo vệ hạ tầng dân sự thiết yếu.

Houthi (tên chính thức Ansar Allah) là lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng Shia hiện kiểm soát thủ đô Sana'a và phần lớn miền Bắc Yemen từ năm 2014 và công khai đối đầu với Mỹ, Israel, Saudi Arabia. Khống chế dải bờ biển phía Tây Yemen, lực lượng này trực tiếp đe dọa tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ bằng các đợt tập kích tên lửa, UAV, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

KHÁNH MINH