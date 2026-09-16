Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình ở Yemen

SGGPO

Ngày 16-9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập phiên họp khẩn cấp về tình hình bạo lực leo thang tại Yemen. Hiện các hoạt động quân sự xung quanh eo biển Bab el-Mandeb giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen đang gia tăng.

Một kỳ họp của HĐBA LHQ trong tháng 9. Ảnh: THX
Một kỳ họp của HĐBA LHQ trong tháng 9. Ảnh: THX

Theo các báo cáo tổng hợp từ LHQ và truyền thông quốc tế, cuộc xung đột giữa lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và lực lượng Houthi đang bùng phát dữ dội tại hàng loạt khu vực trọng yếu gồm Aden, Al Hodeidah, Abyan và Taiz.

Theo CNN, lực lượng Houthi đang lớn mạnh và được cho là đã kiểm soát một số hòn đảo tại eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ hàng hải huyết mạch kết nối Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Nhiều nước lo ngại về an ninh hàng hải toàn cầu, cũng như nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, nhiên liệu cứu trợ mà Yemen đang phụ thuộc nặng nề.

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo, các cuộc giao tranh dọc bờ biển phía Tây đã đẩy hàng ngàn người dân Yemen phải mạo hiểm vượt eo biển Bab el-Mandeb sang Djibouti lánh nạn, gây áp lực nhân đạo lớn lên cả hai bờ đối diện. Cùng lúc, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) xác nhận, số người cần viện trợ khẩn cấp lên gần 50% trên tổng dân số 41 triệu người của Yemen.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận 2.883 trường hợp thương vong kể từ ngày 6-8. Chỉ trong 10 ngày qua, đã có 7 cơ sở y tế bị hư hại khiến hệ thống y tế vốn đã mỏng manh của Yemen đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Trước thực trạng này, HĐBA LHQ hối thúc các bên liên quan lập tức chấm dứt các hành động quân sự, mở lại hành lang viện trợ và bảo vệ hạ tầng dân sự thiết yếu.

Houthi (tên chính thức Ansar Allah) là lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng Shia hiện kiểm soát thủ đô Sana'a và phần lớn miền Bắc Yemen từ năm 2014 và công khai đối đầu với Mỹ, Israel, Saudi Arabia. Khống chế dải bờ biển phía Tây Yemen, lực lượng này trực tiếp đe dọa tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ bằng các đợt tập kích tên lửa, UAV, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

Tin liên quan
KHÁNH MINH

Từ khóa

Yemen eo biển Bab el-Mandeb Houthi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn