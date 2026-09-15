Nhật Bản lần đầu ghi nhận số người trên 100 tuổi vượt mốc 100.000 người

Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15-9, tính đến ngày 1-9, nước này có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên.

Số người sống thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản vượt 100.000 người. Ảnh: BLOOMBERG

So với năm ngoái, con số này tăng 7.914 người, đánh dấu lần đầu tiên quy mô dân số 100 tuổi tại Nhật Bản vượt mốc 100.000 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1963. Phụ nữ chiếm áp đảo với 94.298 người (gần 90%). Bình quân toàn quốc đạt 87,51/100.000 người từ 100 tuổi trở lên.



Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, có 54.294 người (trong đó có 45.769 phụ nữ) bước sang tuổi 100 trong năm nay hoặc trước ngày 31-3-2027. Hiện người cao tuổi nhất Nhật Bản là bà Fuyo Kishimoto, 114 tuổi (sinh năm 1911), sống tại thành phố Kyoto. Cụ ông thọ nhất là ông Hikaru Kato, 112 tuổi (sinh năm 1914), cư trú tại thành phố Kumamoto.

Nhật Bản thuộc nhóm quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, đạt 81,35 năm ở nam giới (xếp thứ 7) và 87,33 năm ở nữ giới (xếp thứ 1). Giới chuyên gia nhận định, chế độ ăn uống lành mạnh, tỷ lệ béo phì thấp cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân là các yếu tố nền tảng định hình nên kỷ lục tuổi thọ này.

HUYỀN HƯƠNG