Canada muốn gia nhập liên minh quân sự do Anh dẫn đầu

Ngày 16-9, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: XINHUA

Theo hãng tin Reuters, đây là một cơ chế hợp tác quân sự phản ứng nhanh gồm 10 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Động thái này cho thấy Canada đang tìm kiếm sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Mỹ và Canada vốn có lịch sử liên kết quân sự lâu đời khi cùng là những thành viên sáng lập đầu tiên của NATO vào năm 1949.

Ngày 16-9, ông Mark Carney đã có cuộc gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại miền Bắc nước Anh. Hai nhà lãnh đạo thảo luận cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu - dự án phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến mà Canada tham gia với tư cách quan sát viên vào tháng 7-2026.

Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh.

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