Ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở Sudan

Ngày 16-9, hãng tin Reuters đưa tin ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng tại khu vực Al-Zaraa, gần thị trấn El-Nahud thuộc Tây Kordofan của Sudan.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: SAMAA

Hai thợ mỏ sống sót cho biết không rõ còn bao nhiêu người đang mắc kẹt dưới lòng đất. Đến sáng 16-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa 60 thi thể ra khỏi khu vực bị sập. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Sudan là một trong những nước sản xuất vàng lớn ở châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng vàng của nước này đến từ hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ, thường diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc những mỏ đã đóng cửa, nơi điều kiện khai thác và an toàn còn hạn chế.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 4-2023 giữa Lực lượng Vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, hoạt động khai thác và buôn bán vàng đã trở thành một trong những nguồn tài chính phục vụ các bên tham chiến, trong bối cảnh nền kinh tế Sudan bị tàn phá bởi xung đột.

Sudan cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng khi gần 20 triệu người tại nước này rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa do xung đột.

HUYỀN HƯƠNG