Bắc bộ mưa dông diện rộng; TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-5, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 23–26 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây mưa dông diện rộng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23–26 độ C. Từ chiều cùng ngày, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế xuất hiện mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng tại nhiều khu vực

Dự báo, khoảng trưa và chiều 3-5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc Bắc bộ, sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, một số khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối và đêm 3-5, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Riêng khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 3-5, Bắc vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5–2,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m.

Trong khi đó, Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc chiều tối và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo TTXVN