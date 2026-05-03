Đẩy nhanh xây kè chống sạt lở sông, rạch

Tại TPHCM, các cơ quan chức năng đã khảo sát, xác định 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án chống sạt lở.

Sạt lở chực chờ

Ghi nhận tại khu vực bờ kè kênh Thanh Đa (phường Thạnh Mỹ Tây), đoạn sạt lở dài hơn 200m và tiếp tục lan rộng. Một số trụ kè sụp xuống, kéo theo nhà cửa chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã di dời 15 hộ dân đến nơi tạm cư suốt hơn hai năm qua. Dọc tuyến kênh, nhiều căn nhà đã đóng cửa, niêm phong, gắn biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ, sống trong cảnh phập phồng.

Ông N.T. (ngụ tại hẻm 886, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cho biết, dù không thuộc diện di dời nhưng tường nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt. “Gia đình tôi sống ở đây hơn 20 năm, từng chứng kiến hai lần sụp lún lớn. Người dân chỉ mong sớm được xử lý dứt điểm để yên tâm sinh sống”, ông T. chia sẻ.

Khu vực sạt lở tại kênh Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM (ẢNH: THANH HIỀN)

Tại khu vực dọc sông Sài Gòn thuộc bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới), nhiều điểm sạt lở tiếp tục xuất hiện. Theo ông N.T.H (ngụ tại hẻm 352 đường Bình Quới), trước đây nhà cửa cách bờ sông khá xa, nay mép sạt lở đã tiến sát vách nhà. “Mỗi khi triều cường kết hợp mưa lớn, nước dâng cao, nhiều hộ dân rơi vào cảnh ngập nước. Chúng tôi mong dự án chống sạt lở tại bán đảo Thanh Đa sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống”, ông H. kiến nghị.

Tương tự, hai bên bờ sông Giồng Ông Tố (thuộc phường Bình Trưng) cũng xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nguy hiểm, hình thành các hàm ếch sâu ăn vào nền đất. Bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại hẻm 18, đường số 17), chia sẻ, để hạn chế sạt lở, người dân phải tự gia cố bằng cọc, bao cát, đắp thêm đất, xà bần vào móng nhà, lặp lại sau mỗi vài năm.

Tăng tốc thực hiện các dự án xây kè

Theo thống kê, trong 43 vị trí sạt lở, có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 35 vị trí nguy hiểm, phân bố tại 27 phường, xã. Một số địa bàn có nhiều điểm sạt lở như phường Tân Uyên, phường An Phú Đông, phường Bình Quới, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Thường Tân...

Nhiều năm qua, các địa phương đã phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng kè chống sạt lở dọc các tuyến sông, kênh, rạch. Hiện một số dự án đang được thi công, song vẫn còn dự án ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo báo cáo của Sở NN-MT TPHCM, riêng trên địa bàn phường Bình Quới có 3 vị trí sạt lở dọc sông Sài Gòn với 3 dự án đang triển khai, đạt tiến độ từ 68% đến 80%. Về vị trí sạt lở tại bờ kênh Thanh Đa, ông Phan Thành Hiếu, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết, tình trạng sạt lở xảy ra từ tháng 6-2023. Ngay sau đó, 15 hộ dân đã được di dời khẩn cấp. Tháng 6-2025, dự án xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa (đoạn 1.1) được phê duyệt, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, với 69 hộ dân bị ảnh hưởng.

“Mới đây, phường đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng, UBND TPHCM phân bổ quỹ nhà, đất để phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng tại dự án. Trong thời gian tới, phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện dự án”, ông Hiếu cho biết.

Còn tại vị trí sạt lở khu vực cầu Giồng Ông Tố, dự án kè chống sạt lở đã được phê duyệt, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Dự kiến, khoảng 98 hộ dân bị ảnh hưởng và công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Nhằm khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở sông, rạch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp. Theo đó, Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án kè chống sạt để các chủ đầu tư sớm triển khai thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng. UBND phường, xã nơi có vị trí sạt lở phải phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT, các đơn vị chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư.

THANH HIỀN