TP Đồng Nai: Nâng cấp 4 tuyến quốc lộ

Ngày 2-5, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, vừa có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố, với tổng kinh phí đầu tư hơn 760 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý 3-2026, ngành chức năng TP Đồng Nai sẽ sửa chữa các tuyến quốc lộ 1A, 20 và 56; riêng tuyến quốc lộ 51 sẽ nâng cấp các đoạn còn lại với tổng chiều dài 37km. Hiện ngành chức năng đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến quốc lộ 51 dài 22km, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6-2026, các đoạn tiếp theo sẽ thi công vào cuối năm.

TP Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua (quốc lộ 1A, 20, 51, 56, 13 và 14) với tổng chiều dài gần 400km và là một trong những địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nhất cả nước.

XUÂN TRUNG

