Người dân bắt đầu trở lại TPHCM sau nghỉ lễ: Xe đông nhưng không ùn tắc nghiêm trọng

Ngày 2-5, các điểm đến vui chơi, mua sắm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành tiếp tục đông nghẹt khách. Nhiều khu du lịch, khu ẩm thực, rạp chiếu phim, cửa hàng thời trang kín chỗ. Trong khi đó, một lượng khách đi du lịch cũng bắt đầu trở lại TPHCM sau 3 ngày nghỉ lễ.

Trung tâm thương mại “hút” khách

Ghi nhận tại Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn), AEON Mall Tân Phú Celadon (phường Tân Sơn Nhì)… khá đông người dân, du khách đổ về ăn uống, mua sắm. Nhiều gia đình lựa chọn kết hợp mua sắm và dạo phố, chụp ảnh, tạo nên không khí nhộn nhịp kéo dài. Các siêu thị và hệ thống bán lẻ như Co.opmart, GO!, Lotte Mart… cũng xác nhận số lượng khách đến tham quan, mua sắm đông hơn hẳn so với ngày bình thường.

Song song đó, các khu vui chơi, chợ truyền thống như Thảo cầm viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, chợ Bến Thành… cũng đón lượng khách khá đông từ sáng sớm đến chiều. Sở Du lịch TPHCM ước tính, trong 9 ngày nghỉ lễ từ 25-4 đến 3-5 thành phố đón khoảng 1,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Ngày 2-5, ghi nhận tại các điểm du lịch biển Phan Thiết, Mũi Né, La Gi và đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), lượng khách đổ về nghỉ dưỡng dịp lễ tiếp tục tăng mạnh, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng. Theo ghi nhận, hầu hết khách sạn, resort, homestay ven biển tại Mũi Né, Tiến Thành, La Gi và Phú Quý đều kín phòng từ sớm.

Không xảy ra ùn tắc kéo dài

Sau 3 ngày nghỉ lễ, chiều ngày 2-5, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại TPHCM. Ghi nhận tại nhiều cửa ngõ ra vào thành phố cho thấy tình hình giao thông tương đối thuận lợi, không xảy ra cảnh ùn tắc kéo dài, dù lưu lượng phương tiện có thời điểm tăng cao. Tại Bến xe Miền Tây, không khí nhộn nhịp dần từ trưa đến chiều khi hàng ngàn hành khách lỉnh kỉnh hành lý trở lại thành phố.

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày đã có khoảng 1.500 lượt xe cập bến, đưa hơn 38.000 hành khách từ các tỉnh thành về TPHCM. Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình), lượng khách từ các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên cũng tăng mạnh, đặc biệt vào chiều tối; ước tính có khoảng 4.500 lượt hành khách qua bến trong ngày 2-5. Theo đại diện Sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày 2-5 có khoảng 709 chuyến bay được khai thác, phục vụ hơn 112.000 lượt hành khách.

Chiều 2-5, rất đông người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM khiến giao thông trên quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương khá đông đúc. Trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng về TPHCM), từ trưa 2-5, phương tiện rất đông, di chuyển chậm.

Phương tiện di chuyển chậm trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào chiều 2-5 đoạn nút giao Thân Cửu Nghĩa (ẢNH: NGỌC PHÚC)

Riêng đoạn từ Km49 đến Km38, phương tiện ùn ứ kéo dài. Càng về chiều tối, phương tiện lưu thông trên tuyến Mỹ Thuận - Trung Lương - TPHCM (hướng về TPHCM) càng đông. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, ngã tư Long Kim (Tây Ninh) hướng về TPHCM cũng đông xe, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an), chiều 2-5 đã phát đi thông báo khẩn về lượng xe tăng cao trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Dầu Giây về TPHCM, nhiều đoạn phương tiện di chuyển chậm. Trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc, nhất là hướng từ Vũng Tàu về trung tâm thành phố, khiến nhiều đoạn ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Nhiều gia đình bắt đầu rời các điểm du lịch ở Khánh Hòa, Lâm Đồng để trở về TPHCM và các tỉnh phía Nam. Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc từ Nha Trang về TPHCM như Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây tăng cao nhưng giao thông cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chiều 2-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo cơ quan chức năng, trong ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Tính chung cả 3 ngày nghỉ, toàn quốc có 65 người tử vong do tai nạn giao thông. Cũng trong ngày, công an các địa phương đã phát hiện hơn 14.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và đã lập biên bản xử lý, phạt tiền hơn 40,1 tỷ đồng. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 3.800 mô tô, 67 ô tô và nhiều phương tiện khác, tước hơn 400 giấy phép lái xe các loại. Riêng ngày 2-5, công an các địa phương đã phát hiện hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tính chung cả 3 ngày nghỉ lễ, có hơn 8.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. ĐỖ TRUNG

