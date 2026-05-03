Đặc san 30-4-2026 Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Theo con tàu KN-491 vượt hơn 1.000 hải lý, ấn phẩm Sài Gòn Giải Phóng 30-4-2026 mang tên “Rạng rỡ tên vàng” đã đến với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đặc san 30-4 đến với chiến sĩ nơi đảo xa. Ảnh: TIỂU TÂN

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 51 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt số đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2026), Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản ấn phẩm đặc biệt chủ đề “Rạng rỡ tên vàng”. Với nhiều bài viết, chuyên đề đặc sắc, đặc san chuyển tải đến bạn đọc thông điệp về một TPHCM trong giai đoạn cách mạng mới.

Từ ngày 25-4 đến 1-5, Đặc san 30-4 đi theo Đoàn công tác số 12 và lần lượt được trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Đặc san 30-4 của Báo SGGP đến với chiến sĩ đảo Núi Le C
Đặc san 30-4 của Báo SGGP đến với cán bộ đảo Trường Sa
Chị em phụ nữ đảo Trường Sa đọc đặc san
Thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn (đảo Sinh Tồn) cùng xem đặc san
Trao đặc san đến cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A
Tặng đặc san cho các giáo viên trường học trên đảo Đá Tây A
Các hộ dân trên đảo Đá Tây A nhận đặc san
Chiến sĩ đảo Đá Lớn B đọc đặc san
Chiến sĩ đảo Phan Vinh A cùng đọc đặc san
Trao tặng đặc san đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/8
Trung tá Hoàng Thanh Hợp, Trưởng ban Hành chính Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Thượng tá Bùi Văn Cương, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đọc đặc san

Nhận đặc san và trao đến tay các chiến sĩ, Tham mưu trưởng đảo Đá Tây A Nguyễn Hữu Diên cho biết, anh và các cán bộ, chiến sĩ rất trân trọng món quà đặc biệt.

“Ngay trong dịp cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những cuốn đặc san này là món quà tinh thần ý nghĩa từ đất liền, TPHCM nói chung và từ Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của nhân dân thành phố; của các lãnh đạo, anh chị em Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo”, đồng chí Nguyễn Hữu Diên bày tỏ.

Tham mưu trưởng đảo Đá Tây A Nguyễn Hữu Diên và chiến sĩ Nguyễn Chí Công đọc đặc san

Thiếu tá Trần Ngọc Bích, Chính trị viên Nhà giàn DK1/8, chia sẻ những phần quà từ đất liền đến các điểm đảo, nhà giàn đều phải vượt những quãng đường rất xa xôi nên các anh em chiến sĩ quý vô cùng.

Thiếu tá Trần Ngọc Bích nói: “Nhận món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa này, anh em đang công tác tại đơn vị vui lắm. Những bài viết với thông tin đa chiều, sinh động, đặc sắc giúp chúng tôi hiểu hơn về sự phát triển, đổi mới từng ngày của TPHCM, của cả nước. Trân trọng cảm ơn Ban Biên tập - Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, các anh chị em phóng viên đã luôn luôn quan tâm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa, biển xa”.

TIỂU TÂN

