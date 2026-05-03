Đặc san 30-4-2026 Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 51 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt số đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2026), Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản ấn phẩm đặc biệt chủ đề “Rạng rỡ tên vàng”. Với nhiều bài viết, chuyên đề đặc sắc, đặc san chuyển tải đến bạn đọc thông điệp về một TPHCM trong giai đoạn cách mạng mới.
Từ ngày 25-4 đến 1-5, Đặc san 30-4 đi theo Đoàn công tác số 12 và lần lượt được trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).
Nhận đặc san và trao đến tay các chiến sĩ, Tham mưu trưởng đảo Đá Tây A Nguyễn Hữu Diên cho biết, anh và các cán bộ, chiến sĩ rất trân trọng món quà đặc biệt.
“Ngay trong dịp cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những cuốn đặc san này là món quà tinh thần ý nghĩa từ đất liền, TPHCM nói chung và từ Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của nhân dân thành phố; của các lãnh đạo, anh chị em Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo”, đồng chí Nguyễn Hữu Diên bày tỏ.
Thiếu tá Trần Ngọc Bích, Chính trị viên Nhà giàn DK1/8, chia sẻ những phần quà từ đất liền đến các điểm đảo, nhà giàn đều phải vượt những quãng đường rất xa xôi nên các anh em chiến sĩ quý vô cùng.
Thiếu tá Trần Ngọc Bích nói: “Nhận món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa này, anh em đang công tác tại đơn vị vui lắm. Những bài viết với thông tin đa chiều, sinh động, đặc sắc giúp chúng tôi hiểu hơn về sự phát triển, đổi mới từng ngày của TPHCM, của cả nước. Trân trọng cảm ơn Ban Biên tập - Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, các anh chị em phóng viên đã luôn luôn quan tâm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa, biển xa”.