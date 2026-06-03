Kết hợp công - tư trong bảo vệ sức khỏe toàn diện cho phụ nữ và trẻ em

Chiều 3-6, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cùng Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome đã ký kết hợp tác triển khai đồng loạt chiến dịch chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em và phụ nữ trên toàn quốc.

Bác sĩ đang thăm khám cho trẻ

Hoạt động diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, đánh dấu bước phát triển mới trong mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống y tế tư nhân uy tín, lớn mạnh vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống và đảm bảo môi trường phát triển an toàn cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, mô hình hợp tác công - tư quy mô lớn kết nối đồng bộ các lĩnh vực y tế dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ và trẻ em được triển khai tại Việt Nam.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phối hợp truyền thông, giáo dục cộng đồng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em; tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong các lĩnh vực liên quan; phối hợp biên soạn, xây dựng và phát hành các tài liệu chuyên môn, sổ tay hướng dẫn, sản phẩm truyền thông phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ trẻ em.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh đang siêu âm cho thai phụ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức bày tỏ tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Với quyết tâm, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các bên, những nội dung cam kết hôm nay sẽ sớm được hiện thực hóa bằng các chương trình và hoạt động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. Qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời xây dựng một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và phát triển toàn diện.

Đại diện Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome, bà Hà Thu Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC cho biết, hợp tác được triển khai với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em - nhóm đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình và quốc gia. Mô hình hợp tác công - tư sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện từ phòng bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng, điều trị đến chăm sóc sức khỏe tinh thần và kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.

Theo thống kê, năm 2025, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 do Cục Bà mẹ và Trẻ em quản lý đã tiếp nhận gần 360.000 cuộc gọi và hơn 4.600 thông báo qua các nền tảng trực tuyến. Nhiều trường hợp liên quan đến bạo lực, xâm hại hoặc các tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp.

THÀNH SƠN