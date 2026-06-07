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Ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu toàn diện tại TPHCM

SGGPO

Ngày 7-6, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu RECOVER đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại phường Xuân Hòa, TPHCM.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu RECOVER vừa chính thức khai trương tại phường Xuân Hòa, TPHCM
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu RECOVER vừa chính thức khai trương tại phường Xuân Hòa, TPHCM

Sự kiện đánh dấu sự hình thành mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến, kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi chuyên sâu đang ngày càng gia tăng.

Khác với các phương pháp truyền thống thường chỉ tập trung vào điều trị triệu chứng, RECOVER hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, chú trọng phòng ngừa và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý.

Hoạt động của trung tâm dựa trên ba trụ cột chuyên môn chính: nội khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Tại đây, mỗi khách hàng đều được đánh giá tổng thể để xây dựng lộ trình chăm sóc cá thể hóa, giúp duy trì thể chất và khả năng vận động bền vững.

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Nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị, RECOVER đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Trung tâm ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như: Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để đánh giá thành phần cơ thể, Kích thích từ trường chức năng (FMS), cùng các thiết bị hỗ trợ phục hồi vận động và giảm đau không xâm lấn.

Việc ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tối ưu cho khách hàng.

Đại diện RECOVER chia sẻ, đơn vị mong muốn giúp khách hàng hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong tương lai, RECOVER đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái sức khỏe toàn diện cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, góp phần lan tỏa nhận thức về quản lý sức khỏe bền vững trong cộng đồng.

KHÁNH CHÂU

Từ khóa

Recover Xuân Hòa Điện sinh học FMS Trở kháng Y học cổ truyền Nội khoa Khai trương Phục hồi chức năng Cá nhân hóa

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