Trong hai ngày 5 và 6-6, Bệnh viện Bình Dân phối hợp với Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức “Hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về nam khoa 2026” nhằm cập nhật hướng dẫn trong điều trị các bệnh lý nam khoa, như: ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn, vô sinh nam…

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật cho người bệnh bị ung thư dương vật

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ châu Âu, tiêu biểu như GS-TS-BS Carlo Bettocchi (Italia) và GS-TS-BS Nikolaos Sofikitis, PGS-TS-BS Fotios Dimitriadis (Hy Lạp) mang đến những cập nhật quan trọng từ hướng dẫn điều trị của EAU 2026 trong lĩnh vực nam khoa.

Điểm nhấn của hội thảo là các ca phẫu thuật thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện Bình Dân, bao gồm: đặt thể hang nhân tạo cho bệnh nhân rối loạn cương nặng sau điều trị ung thư tuyến tiền liệt; phẫu thuật chỉnh sửa cong dương vật do bệnh Peyronie nhằm phục hồi chức năng tình dục và chất lượng sống; kỹ thuật nội soi nạo hạch bẹn ít xâm lấn (VEIL) trong điều trị ung thư dương vật...

Một ca phẫu thuật thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật thị phạm, chương trình khoa học tập trung vào các mảng chuyên đề có tính ứng dụng cao, từ điều trị vô sinh nam, bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư đến phục hồi chức năng tình dục và tạo hình cơ quan sinh dục. Nhiều nội dung phản ánh xu hướng điều trị hiện đại không chỉ hướng đến kiểm soát bệnh lý mà còn chú trọng duy trì chất lượng sống và khả năng sinh sản cho người bệnh như: vi phẫu điều trị vô sinh nam; bảo tồn sinh sản cho bệnh nhân ung thư; ung thư và tạo hình sinh dục; phục hồi chức năng và tâm lý…

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, hội thảo hướng tới nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người bệnh nam giới – từ việc bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư, đến việc thấu hiểu các góc nhìn tâm lý của người bệnh và bạn đời. Khóa đào tạo mang đến 25 bài giảng chuyên sâu xoay quanh các chủ đề trọng điểm của nam khoa hiện đại, từ phẫu thuật thị phạm, phục hồi chức năng sau phẫu thuật vùng chậu đến ung thư sinh dục nam, bảo tồn khả năng sinh sản và vi phẫu điều trị vô sinh nam.

Theo TS-BS Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, mỗi tuần bệnh viện phẫu thuật khoảng 5 - 6 ca ung thư dương vật. Đáng chú ý, đa số người bệnh đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn trễ, khiến việc bảo tồn cơ quan sinh dục trở nên khó khăn. Ung thư dương vật diễn tiến chậm, biểu hiện là nốt sần ở vùng quy đầu hoặc dưới da quy đầu và lan từ từ. Sau 6 - 12 tháng, các nốt này sẽ sùi như giống bông cải ở vùng quy đầu bệnh nhân và lúc này là khá trễ. Và loại ung thư này thường xuất hiện nhiều sau tuổi 40, nhưng cũng có trường hợp trẻ hơn. Những yếu tố nguy cơ gây ung thư dương vật thường gặp, gồm: nhiễm virus HPV, vệ sinh cơ quan sinh dục kém, hút thuốc lá và tình trạng hẹp bao quy đầu không được xử lý sớm. Nghiên cứu cho thấy việc cắt bao quy đầu đúng chỉ định, đặc biệt ở người trẻ, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dương vật tới 27 lần.

THÀNH AN