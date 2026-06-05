Pharmacity và Gigamed tham dự Hội nghị Khoa học Tâm thần Toàn quốc lần thứ V: Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liên tục

Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity và Gigamed đã đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Tâm thần Toàn quốc lần thứ V tại Quảng Ninh. Sự kiện tiếp tục minh chứng cho cam kết bền bỉ của Pharmacity trong việc sát cánh cùng các chuyên gia y tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục cho cộng đồng, đặc biệt là với bệnh nhân mạn tính.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity và Gigamed đã đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Tâm thần Toàn quốc lần thứ V tại Quảng Ninh

Hội nghị Khoa học Tâm thần Toàn quốc lần thứ V do Hội Tâm thần học Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 500 chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã có cơ hội đồng hành và chia sẻ những góc nhìn thiết thực về hành trình chăm sóc người bệnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa các lực lượng y tế tại cộng đồng.

Bệnh nhân tâm thần kinh cần một "hệ sinh thái" đồng hành

Gian hàng của Pharmacity tại Hội nghị Khoa học Tâm thần Toàn quốc lần thứ V nhận được nhiều sự quan tâm từ đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ tham dự

Tại hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận về nhiều tiến bộ y khoa trong việc chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, một thực tế được nhấn mạnh là: Việc điều trị các bệnh lý tâm thần kinh luôn đòi hỏi một chặng đường dài hạn.

Người bệnh không chỉ cần một đơn thuốc chuẩn xác từ phòng khám, mà cốt lõi hơn là cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ liên tục bao gồm Bác sĩ - Dược sĩ - Cộng đồng. Sự gắn kết này đóng vai trò quyết định giúp người bệnh duy trì việc uống thuốc đều đặn, kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe và tự tin hòa nhập với cuộc sống thường nhật.

Dược sĩ cộng đồng - "Cánh tay nối dài" của bác sĩ điều trị

Hiểu rõ những khó khăn của người bệnh trong hành trình dài hạn đó, Pharmacity luôn kiên định với định hướng vượt ra khỏi khuôn khổ của một điểm bán thuốc thông thường. Doanh nghiệp nỗ lực trở thành một đối tác chăm sóc sức khỏe thực thụ, nơi mỗi dược sĩ được định vị như một "cánh tay nối dài" của bác sĩ điều trị ngay tại khu dân cư.

Thông qua mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc rộng khắp trên cả nước, hơn 5.000 dược sĩ Pharmacity luôn được chú trọng đào tạo cập nhật chuyên môn liên tục để thực hiện các tư vấn chuyên sâu: hướng dẫn sử dụng đúng thuốc, an toàn; thường xuyên nhắc nhở người bệnh tuân thủ lịch uống thuốc; đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bệnh nhân duy trì lối sống, sinh hoạt phù hợp trong suốt quá trình điều trị tại nhà.

Luôn chú trọng danh mục thuốc kê đơn chuyên sâu phục vụ người Việt

Sự hiện diện mạnh mẽ tại hội nghị chuyên ngành lần này cũng khẳng định mạnh mẽ về năng lực cung ứng của Pharmacity.

Pharmacity luôn đặc biệt chú trọng đầu tư vào danh mục thuốc kê đơn. Với mạng lưới điểm bán rộng rãi, hệ thống luôn đảm bảo tính sẵn sàng và sự đa dạng tối đa của các loại thuốc đặc trị cho những nhóm bệnh đặc thù, bệnh chuyên khoa hay các đơn thuốc phức tạp. Đặc biệt, danh mục các dòng thuốc điều trị bệnh lý tâm thần kinh luôn được đảm bảo cung ứng đầy đủ.

Cam kết gắn bó sâu sắc cùng nền y tế nước nhà

Việc đồng hành cùng Hội Tâm thần học Việt Nam tại hội nghị lần này là một trong rất nhiều các hoạt động khoa học liên tục mà Pharmacity vẫn luôn nỗ lực triển khai. Hệ thống nhà thuốc luôn ưu tiên gắn kết chặt chẽ cùng các hiệp hội y khoa và mạng lưới chuyên gia để không ngừng nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh mạn tính, đồng thời lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ phác đồ điều trị.