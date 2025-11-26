Tỉnh Khánh Hòa cảm ơn Báo SGGP tuyên truyền kịp thời đợt mưa lũ

Ngày 26-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có thư cảm ơn Báo SGGP kịp thời thông tin, góp phần hỗ trợ cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng thiết yếu và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân.

Báo SGGP tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại Khánh Hòa

Được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong cả nước, đặc biệt là TPHCM; cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh; Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân vùng lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nhận nhu yếu phẩm

Góp phần cùng với tỉnh Khánh Hòa, đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã tiên phong, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt; góp phần hỗ trợ cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tin tức, bài viết, phóng sự từ tâm lũ đã phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân, hy sinh thầm lặng và lòng yêu nghề của những người làm báo Cách mạng Việt Nam.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhanh nhạy, khách quan của đội ngũ những người làm báo; đặc biệt là sự nỗ lực cập nhật tin tức liên tục tình hình thời tiết, cảnh báo khu vực nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng tuyến đầu và sự đoàn kết trong nhân dân, hỗ trợ nhau trong thiên tai. Những thông tin báo chí đã góp phần quan trọng giúp nhân dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương trong phòng, chống mưa lũ.

Trong thời gian tới, mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Khánh Hòa thông tin tích cực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần và mục tiêu cao nhất sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh; kêu gọi tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn vươn lên, vững vàng hơn sau thiên tai... và tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trước diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo SGGP và các cơ quan báo chí nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG